Möödub aasta Jüri Ratase valimisest Keskerakonna esimeheks

Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

Meie inimlaste ehk hominiidide sugukond on saanud ühe liigi võrra rikkamaks. Teadlased on kuulutanud Sumatra saare metsades elutseva väikesearvulise orangutanikogukonna omaette liigiks.

Oma kõnes kongressil ütles Ratas: "Ma ei kandideeri Keskerakonna juhiks, et kaptenina laeva kurssi muuta. Kandideerin, sest tunnen vastutust erakonnakaaslaste ja valijate ees. Meie peale loodavad inimesed nii Abjal, Põltsamaal kui ka Paide linnas, Alatskivil, Suure-Jaanis ja Väike-Maarja vallas, kogu Eestis. Pean kurvastama konkurente, kes on üles loetlenud, mida kõike peab Keskerakond nüüd teisiti tegema ning kellest loobuma. Kinnitan teile üheselt – Keskerakond ei paindu ega murdu. Meie programmilised raamid on terasest."

Keskerakonna juhatuse liikmeteks said Mailis Reps (513 häält), Kadri Simson (506), Enn Eesmaa (505), Jaak Aab (453), Taavi Aas (429), Aadu Must (408), Mihhail Kõlvart (344), Yana Toom (318), Anneli Ott (308), Raimond Kaljulaid (295), Olga Ivanova (291), Mihhail Korb (284), Siret Kotka (284) ja Jaanus Karilaid (275).

Kohtu all olev Keskerakonna kauaaegne Edgar Savisaar teatas päev enne Paides toimunud kongressi, et ei tule isegi kohale, ning palus oma toetajatel hääletada Yana Toomi poolt.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel