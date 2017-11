Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmoseekspert Paul Liias rääkis "Terevisioonis", et nädala keskmes on Euroopa kaks suurimat kosmoseprojekti: navigatsioonisüsteem Galileo ning Copernicus ehk Maa kaugseire satelliitide võrgustik, mis pildistab maakera.

Liias selgitas, et seni on telefonides olnud navigatsioonisüsteemina kasutusel GPS või GLONASS. Järgmisest aastast tuleb aga üha enam kasutusele ka Euroopa päritolu Galileo, mida toetavad ka viimased iPhone'id. Liiase sõnul on Galileo signaal kordades täpsem kui GPS-il - ideaaltingimustes võib see asukoha määrata vähem kui meetrise täpsusega, samas kui GPS-i täpsusaste on mitu meetrit.

Kosmoseekspert selgitas, et positsioneerimine on Galileo ja GPS-i puhul õige levinum, kuid kõige tühisem teenus - kõige olulisem on hoopis aja täpne määramine. Liias rääkis, et positsiooni leidmiseks on vaja alati nelja satelliidi signaali - ühe satelliidi signaal tähendab tegelikult aega, mille abiga saab näiteks panganduses ja aktsiaturgudel jälgida, et tehing on tehtud õigel hetkel.

"Kui meil Galileo kaoks ära ja me ei suudaks enam navigeerida Tallinnast Tartusse, siis see on kõige tühisem probleem - ma arvan, et iga eestlane leiab selle tee üles," rääkis Liias. "Aga kui meil satelliidisignaali enam ei oleks, siis tekiks panganduses väga suured probleemid ja kogu maailma majandus jääks tegelikult mingil määral seisma - tehinguid ei ole võimalik teha."

Copernicus aitab jällegi radarkaugseire abiga hinnata täpselt näiteks metsa kõrgust ja rohumaade niitmist, sest pilte saab omavahel võrrelda. "Samamoodi on võimalik mõõta jääkihi paksust, mis on olnud näiteks Soome lahes - kus oleks vaja jääkihti murda, et laevad saaksid läbi sõita. Või kui on toimunud õlireostus, et kuskil üks tanker on lasknud kütust välja ja see on Soome lahes - jällegi, selle radari pildiga on võimalik tuvastada täpselt õli levikualad ja vastavalt sellele saab siis tegutseda," selgitas kosmoseekspert.

Euroopa kosmoseeksperdid Tallinnas

Esmaspäeval kogunevad Euroopa Liidu parlamendiliikmed, kosmoseeksperdid ja ilmaruumiga seotud ettevõtjad 19ndale Euroopa parlamentidevahelisele kosmosekonverentsi plenaaristungile Tallinnasse. Eksperdid ja poliitikud arutavad seadusandluse, e-ühiskonna ning kosmosepoliitika jätkusuutlikkuse üle.

Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri ministrid kohtuvad Tallinnas teisipäeval ning arutavad Copernicuse kosmoseprogrammi tulevikku pärast 2020. aastat.

Ettevõtjate ja teadlaste jaoks on nädala põhisündmus Horisont2020 infopäev ja Satellite Masters konverents kolmapäeval ja neljapäeval. Seal tutvustatakse Horisont2020 programmi, Copernicuse ja Galileo rakendusi ning kosmoseprojektide rahastusvõimalusi. Samal ajal toimub ettevõtlusele suunatud näitus, kus Eesti ettevõtete väljapanekut koordineerib EASi Eesti kosmosebüroo.

Kosmosenädala täpsema programmiga saab tutvuda siin.