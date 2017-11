Michali sõnul alustasid IRL ja Keskerakond Tallinnas koostööd

Michal ütles ERR-ile, et volikogus opositsiooni jäänud IRL, Reformierakond, Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja sotsiaaldemokraatlik erakond (SDE) leppisid eelnevatel kohtumistel kokku, et esimeheks toetatakse sotsiaaldemokraatide kandidaati ning opositsiooni aseesimeheks Reformierakonna kandidaati.

"Kolm neljast osapoolest mäletavad endiselt lepitut ühtemoodi ja tegutsesid eile hääletustel ühtse opositsioonina," lausus Michal.

Ta lisas, et väikseim ehk IRL, asus Sven Mikseri sõnu laenates kollaboratsiooni teele Keskerakonnaga, rääkides juttu, et nemad ei mäleta.

"Ning sai mälunõrkuse eest vastu ametikoha. Pealegi - mida muud neil öelda oleks? Ühise opositsiooni loomise asemel on altvedamine piinlik ka vedajale ning valetamine valijale. Vassimisega ei lähe lugu paremaks. Loogikaviga selles jutus on pealegi ilmne. Tallinna linnavolikogu väikseim – viiekohaline fraktsioon ei lähe kandidaadi seadmisega katsetama niisama. Kui pole taamal kokkulepet," rääkis Michal.

Riigis on IRL Michali sõnul Keskerakonnaga domineeritavas liidus. "Küllap on aeg ausalt tunnistada, et ka Tallinna juhtimisel. Taskuopositsioon on kollaboratsioon. Mõni IRL-is räägib eneserahutuseks laimust, kuid faktid ei ole laim. Fakt on opositsioonilt tulnud üks hääl Mihhail Kõlvartile ning kolm häält Toivo Tootsenile ning järgnenud Keskerakonna poolne tugi Mart Luigele," rääkis Michal. "Ning teisel poolel kolm suuremat opositsioonifraktsiooni Tallinnas mäletamas kokkulepitut ja tegutsemas ühiselt selle vaimus. IRL-i enesemüümise üle üllatumine öeldakse olevat suurem üllatus, kui toimunu."

Samas pole see Michali väitel varsti enam uudis, vaid pigem kurioosum valijatele. "Neile, kellel õnneks veel meeles tol hetkel künnisega võidelnud IRLi ja Urmas Reinsalu heledahäälsed üleskutsed Keskerakonna vastasest opositsioonist. Üleskutseteks need jäidki, valimistest on möödas vähem kui kuu. Isamaalisest jõust sai hoopis töökoht Keskerakonna armust. IRLi taagaks jääb Tallinnas ühise opositsiooni ja Keskerakonna koalitsiooni ligilähedase tasakaalu lõhkumine. Koos ollakse nagu riigis, nii ka linnas. IRL ise kunagi rääkis seepeale kihvadega puudlist, eks sedagi saab eneserahustuseks sisendada, kui häbi häirib. "

Teised opositsioonierakonnad läbisid tema sõnul auga katsumuse vahetada lubadused töökohaks. "Pakuti kõigile ja kõik pidasid üksteisele antud sõna. Sirge selg on suurem väärtus kui enese müümine."