Zimbabwe politsei pidas kinni Mugabe solvamises kahtlustatud ameeriklanna

Zimbabwe politsei pidas kinni USA kodanikust naise, keda kahtlustatakse selles, et ta solvas Twitteris president Robert Mugabet.

Uudisteagentuur Associated Press on saanud kinnituse kinnipidamise kohta nii USA saatkonnalt kui ka naise advokaatidelt, vahendas Yle.

Suursaatkonna pressiesindaja David McGuire selgitas, et politseinikud tulid Harares elava Martha O'Donovani järele reede hommikul.

O'Donovani advokaat Obey Shava sõnul ei ole naisele veel ametlikku süüdistust esitatud, kuid politsei väidab, et O'Donovani IP-aadressilt on tehtud Mugabet solvavaid Twitteri-postitusi.

Hetkel pole veel selge, millistest solvangutest täpsemalt jutt käib.

O'Donovan on Zimbabwes töötanud noortele suunatud Mamba TV's, mis on noortele suunatud sotsiaalmeedia platvorm ning mis toodab ka satiirilist sisu.

Zimbabwe juristide organisatsiooni Zimbabwe Lawyers for Human Rights väitel on tegu esimese arreteerimisega pärast seda, kui Mugabe nimetas eelmisel kuul ametisse küberjulgeolekuministri. Aktivistide arvates on sellise ministriportfelli loomise eesmärgiks saada sotsiaalmeedia kasutajad valitsuse suurema kontrolli alla.

Zimbabwe Lawyers for Human Rights on viimastel aastatel esindatud ligi 200 aktivisti, keda võimud on süüdistanud Mugabe solvamises.

93-aastane Mugabe on maailma vanim riigipea ning ta on Zimbabwet juhtinud ligi 40 aastat - aastatel 1980-1987 oli ta peaministriks, 1987. aastast alates aga presidendiks. Tema valitsusaega on saatnud ebaausad valimised, inimõiguste rikkumine ja rohked majandusprobleemid.

2018. aasta presidendivalimisteks on ta taas kord oma partei poolt kandidaadiks esitatud.