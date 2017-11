Merkel on koalitsioonikõneluste suhtes optimistlik

Saksamaa kantsler Angela Merkel suhtub valitsuskoalitsiooni moodustamise võimalustesse optimistlikult, hoolimata sellest, et kaks nädalat peetud kõnelused pole tulemusi andnud.

Merkeli konservatiivid võitsid septembris parlamendivalimised, kuid peavad koalitsiooni moodustamiseks eelkõnelusi liberaalsete Vabade Demokraatide ja rohelistega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Merkel tunnistas, et ehkki ees ootavad kõnelused on rasked, on võimalik jõuda ka kokkuleppele.

"Meil on läbirääkimistel nüüd palju fakte ja mind tuntakse kui vägagi faktile orienteeritud inimesena. Kuid me peame järgmise etapi asjad järjestusse panema. Tuleb küsida, mis on tähtis ja vajalik eelkõneluste lõpetamiseks

ning otsustada, kas peame koalitsiooniläbirääkimisi," rääkis Merkel (CDU).