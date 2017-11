Pakiroboteid tootev Cleveron loodab ka järgmisel aastal käibe kolmekordistada

Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

Viljandis pakirobotite tootmisega tegelev aktsiaselts Cleveron on aasta jooksul oma käivet kolmekordistanud, sama plaan on ka tulevaks aastaks. Sadakond Viljandis toodetud pakirobotit on juba üles seatud USA-s Walmarti kaupluseketi supermarketites. Cleveroni Viljandi tehast külastanud president Kersti Kaljulaid tunnustas ettevõtet pealehakkamise ja julguse eest käia ajast ees. Viljandist jätkab Olev Kenk.

