Üks suuremaid raamatupidamisfirmasid Leinonen, kellel on Eestis üle paarisaja ja Euroopas üle 1100 kilendi, oli reedel hädas, sest ettevõtte 30 raamatupidajast olid uued sertifikaadid vaid 15-l, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Välismaa firmade palku ei saanud maksta ja meil oli vaja võtta ühendust firmadega otse, et kas nad ise saavad maksta," selgitas ettevõtte omanik Petteri Leinonen.

Raamatupidajate kogu juhi Margus Tammeraja sõnul on siiski väga ebatõenäoline, et tekkinud olukord suudaks massiliselt inimestele arvete maksmist mõjutada.

"Olukord, kus nüüd on raamatupidajal kinniläinud sertifikaadiga ID-kaart, ta ei pääse oma raamatupidamise süsteemi sisse, tal ei ole mobiil-ID-d ja ta ei pääse panka sisse - see on tõsine õnnetu juhuste kokkulangemine, kui see tõesti peaks nii olema. Lisaks, iga tark raamatupidaja on seda riski juba endale varem teadvustanud," kommenteeris Tammeraja.

Tema sõnul ei jää ka kõige kriitilisemas olukorras arved esitamata, sest enamik ettevõtetest on valmis vastu võtma ka arveid, mida võib rahulikult saata meiliga.

Netipanganduses oli aga reedel tavapärane päev nii sisselogimiste kui ka tehingute arvu mõistes. Küll aga kasutati tuvastamiseks senisest rohekm Smart-ID.

SEB jaepanganduse juht Ainar Leppänen soovitabki ID-kaardi segaduste perioodil kasutada teisi autentimise võimalusi. Panka saab sisse logida veel mobiil-ID, koodikaardi või PIN-kalkulaatoriga.

"Kui nüüd peaks juhtuma, et klientidel ei ole peale ID-kaardi ühtegi teist autentimisvahendit, siis meie pangakontorites oleme valmis kliente aitama, meie juures saab vormistada täna ja edaspidi Smart-ID. Kui klient seda soovib, saab vajadusel ka PIN-kalkulaatori," rääkis Leppänen.