Leedu kaalub topeltkodakonduse referendumit koos presidendivalimistega

Karbauskis arutas sel nädalal võimalust korraldada rahvahääletus kahel päeval kahenädalase vaheajaga keskvalimiskomisjoni esinaise Laura Matijošaitienėga.

"Kuigi presidendivalimistel osaleb suurim hulk hääletajaid, ei pruugi neist piisata, kui rahvahääletus toimub vaid ühel päeval. Seepärast võimaldab kahepäevane rahvahääletus loota valijate suurimat osalust. Teiselt poolt võimaldab kahenädalane vaheaeg hääletamises kannustada tagant veel mitte hääletanuid minema vähemalt teisel päeval oma tahet avaldama," märkis Karbauskis Facebookis.

Keskvalimiskomisjoni esinaine arvas, et pakutud aeg oleks hea lahendus osaluse suurendamiseks.

"Seadus ei keela hääletada mitmel päeval ja seimil on valikuvabadus. Seega, kui otsustatakse hääletus korraldada mitmel päeval, siis see korraldataksegi mitmel päeval," ütles Matijošaitienė reedel BNS-ile, märkides, et sellisel juhul peavad valimiskomisjonid tagama, et igaüks saaks hääletada vaid üks kord.