Roonemaa rääkis ETV saates "Ringvaade", et paljud inimesed muretsevad ilmaaegu.

"See olukord on erakordselt keeruline, vähemalt sama keeruline kui on tipptasemel ajukirurgia, on tipptasemel krüpto ja kõik see, kuidas see ID-kaardindus töötab, kuidas meie andmed on kaitstud ja mis seal kiibi peal on," arutles ta.

Tema sõnul tuleb praegu lasta spetsialistidel oma tööd teha. "Eesti spetsialistid on maailmatasemel ja mul ei ole mingit kahtlust, et kui asjad lähevad nii nagu oleme selle rongi praegu teele lükanud, et kõik need protsessid lähevad lõpuni ja meil ei tule mingeid väliseid üllatusi vastu, siis see asi laabub täiesti normaalselt, mitte midagi suurt ei juhtu," rääkis Roonemaa.

Ta lisas, et tõenäoliselt ei saa näiteks mõni arst, kellel on ID-kaardi sertifikaadid uuendamata, esmaspäeval digiretsepte välja kirjutada, kuid nende asemel on olemas paberretseptid. Roonemaa rõhutas, et patsientidel digiretseptide lunastamist apteegis ID-kaardi sertifikaatide probleem kuidagi ei mõjuta.

Roonemaa sõnul on vead tehnoloogiamaailmas igapäevane nähtus.

"Suuri lekkeid ja andmeturbeõnnetusi juhtub maailmas iga päev ja see, et me Eestis peame täna ühte asja natukene putitama ja võib-olla on meil mõni päev, paar-kolm päeva natukene probleeme, ei ole iseg nohu. See on tegelikult täiesti paratamatu nähtus. Ja mulle tundub, et me teeme selle korda, teeme selle hästi korda ja läheme eluga edasi. Arvan, et aasta pärast keegi ei mäletagi seda," rääkis ta.

Roonemaa tõdes, et e-riik on väga tugevalt eestlaste identiteedi osa ning paljudel võib olla hirm, mida muu maailm toimuvast arvab. Kui Eesti probleemi normaalselt lahendada suudab, tuleb see Roonemaa hinnangul riigile kasuks.

"Näitame, et vähe sellest, et oleme oma riigi pannud internetti, me suudame ka nii suurte probleemidega tulla toime ilma, et kogu see asi käpuli kukuks, ilma, et tänavatel oleks veri, paanika ja raha ei saa kätte jms," lisas ta.

Seda, kas kogu süsteem võikski kokku kukkuda, ei ole Roonemaa sõnul võimalik öelda.

"Eestlaste ID-kaart, kogu meie e-riik pole selline asi, mille kaks poissi mõtlesid kuskil keldris välja. See on rahvusvahelistele standarditele rajatud, kogu see krüpto pole mingi ühe hullu eestlase tehtud kuskil. Need on kõik samad tehnoloogiad, mida kasutavad Lääne suurfirmad oma kõige suuremate saladuste valvamiseks. Need on rahvusvaheliselt aktsepteeritud asjad," selgitas ta.

"Ja kui meil on olukord, et ütleme, et Eesti e-riik kukub täiesti kokku, siis see probleem on suurem, siis tegelikult on tõenäoliselt kukkunud kokku suur osa maailma kogu e-asjandusest üldse. Siis on suhteliselt ükskõik, kas me peame apteeki minema paberretseptiga või digiretseptiga," lisas ta.