PPA arendusosakonna büroojuht Margit Ratnik tõdes, et neid inimesi, kes käisid reedel PPA teenindusbüroodes oma ID-kaardi sertifikaate uuendamas, kuid kellel sellega tegelikult väga kiire ei ole, on üsna palju.

Kell 18 pandi büroode uksed kinni, kas kella 21-ks on bürood klientidest tühjad?

On tühjad. Viimased kliendid olid veel pärast 18 meie teenindussaalides. Minu teada 18.30 paiku said kõik kliendid teenindatud ja teenindajad said ka koju minna.

Mis nüüd saab? Kas on paanika?

Ma ütleks, et mitte. Tegelikult on nii teenindussaali inimesed kui ka teenindajad väga rahulikud. Inimesed on üsna kannatlikud, vaatamata väga pikkadele järjekordadele. Ma usun, et me saame kenasti sellega hakkama. See on meie ühine väljakutse.

Kui palju oli neid, kes tulid kohale ilmaasjata, valesti informeeritult või segadusse aetult?

Tagasiside põhjal on see osakaal üsna suur. On väga erinevaid kliente, kes on tulnud just sel põhjusel, et "olen kuulnud, räägitakse ja teen igaks-juhuks". Neil on aega seda teha. Aga need inimesed, kes tegelikult vajaksid, kes kasutavad e-teenuseid igapäevaselt oma PIN1 ja PIN2 sisestades, seetõttu kahjuks löögile ei pääse.

Minu sõnum on see, et kui sa kasutad ID-kaarti e-keskkonnas ja kasutad PIN1 ja PIN2, siis on põhjust rutata, ka siis kui ei ole mobiil-ID-d. Aga inimesed, kes kasutavad seda pigem dokumendina, et oma isikut tõendada või kasutavad näiteks apteegis digiretsepti väljavõtmiseks, siis see on täiesti piisav ja ID-kaardi uuendamisega tormama ei pea.

Nädalavahetusel peavad mõned siiski tormama ehk laupäeval ja pühapäeval on bürood lahti kell 10-15? Keda sinna oodatakse?

Eelkõige ootame justnimelt aktiivseid kasutajaid, kes vajavad oma igapäevaeluks väga sageli ID-kaardi e-funktsionaalsust, näiteks soovivad kasutada pangateenuseid, soovivad anda digitaalset allkirja. Ja kellel ei ole hetkel kehtivat mobiil-ID-d, siis nendel oleks põhjust kiirustada.

Oli juttu, et minnakse eraldi punktidega välja haiglatesse? Miks see vajalik on? Kas ainult arstide jaoks?

Me läheme nädalavahetusel üle Eesti viide suuremasse haiglasse. Läheme arstide jaoks, et arstid saaksid jätkuvalt abi osutada. Samuti apteekrite jaoks, sest nende töö on täna seotud väga tihedalt ID-kaardi funktsionaalsusega.

Mida peavad tegema välismaal olevad eestlased, kes ei saa ID-kaarte kauguuendada?

Nendel on samuti kauguuenduse lahendus. Kui kauguuendus esimest korda ebaõnnestub, siis minu soovitus on, proovige teist korda veel. Kui see tõesti kuidagi ei õnnestu, siis välismaal elavatele kodanikele on meil välja töötatud lahendus, millega nad annavad konkreetsele meiliaadressile teada oma isikukoodist, dokumendinumbrist ja me võtame menetlusse nn garantiitaotluse ehk me toodame selle info alusel temale uue ID-kaardi ja saadame selle talle lähimasse Eesti saatkonda.

Kui mõni inimene tahab ainult passi vahetada, kas tema satub sama mäsu sisse ehk järjekorrad on kõigile ühtlaselt pikad?

Nädalavahetusel me pakume ainult uuendusteenust, aga põhimõtteliselt igapäevaselt, tõepoolest, passitaotleja läheb üldise mäsu sisse.

Millal see kõik lõpeb, seda me veel ei tea?

Kahjuks hetkel mitte, aga loodame parimat.