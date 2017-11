Laupäev on pilvine, kuid sooja kuni 10 kraadi

Laupäeval läheb ilm küll soojemaks, kuid taevas on pilves ja paiguti sajab veidi vihma.

Laupäeva öö hakul on ilm veel vähese ja vahelduva pilvisusega ning kuiv. Paiguti on udu ja jäidet. Pärast keskööd läheb lääne poolt alates aga taevas pilve ning saartel võib sadada ka veidi vihma. Puhub edelatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, hommikul tugevneb Hiiumaal ja looderannikul kuni 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist Narvas kuni +7 kraadini saartel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilves, paiguti tibutab vihma, on udu ja jäidet. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -1 kuni +4, Lääne-Eestis aga +3 kuni +8 kraadi.

Ka päeval on taevas pilves ja aeg-ajalt sajab veidi vihma. Puhub edelatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on oodata 5 kraadist 10-ni.

Pühapäeval läheb taevas aga selgemaks ja olulist sadu tulla ei tohiks. Sooja on öötundidel 5 ja päeval 8 kraadi ringis.

Esmaspäeval hakkab pärastlõunal lääne poolt alates vihma sadama, õhutemperatuur aga oluliselt ei muutu.

Teisipäeval ja kolmapäeval peaks ilm olema kuiv, rahulik ja ka üsna päikeseline.

Päeviti tõuseb termomeetri näit 5 soojakraadi juurde, kolmapäeva ööseks on sisemaal oodata aga miinuskraade.