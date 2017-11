Lukas ei välista poliitikasse naasmist

Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

"Hea peremehena pidime argumenteerima teistsugust vaatenurka, ministeeriumil sai ühel hetkel liig ja nad arvasid, et parem oleks teha lihtsam, rohkem talla all ja laisem lahendus."

“Kui naljaga visata, siis tundub et kõige huvitavam väljakutse oleks minna kultuuriministeeriumisse, sest liigselt bürokratiseerunud ministeerium tuleb panna uuesti oma valdkonda teenindama, et ta selle arengut ei takistaks,” rääkis Lukas.

Intervjuus LP -le tunnistas Lukas, et talle on tehtud kutseid poliitikasse naasta, kuid ühegi konkreetse partei peale ta veel ei mõtle.

