Ööpäevaga uuendas oma ID-kaardi 35 000 inimest

Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

Alates esmaspäevast on kauguuendamine taas avatud ka kõigile teistele, kes ID-kaarti elektrooniliselt kasutavad. Täiendavalt on tunni võrra pikendatud PPA teenindused nädala sees, samuti on teenindused avatud ka laupäeval ning pühapäeval.

Reede lõunast kuni pühapäeva hilisõhtuni on ID-kaardi kauguuendamise võimalus avatud eeskätt neile, kelle jaoks on ID-kaart töövahend.

„Meie tehnikud on esimestel päevadel ülekoormusest tingitud tõrked tänaseks eemaldanud. Monitoorime rakenduse koormust pidevalt ning viimastel päevadel on pea kõik uuendused edukalt läinud,“ ütles Mägi.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) intsidentide lahendamise osakonna juhi Klaid Mägi sõnul on kauguuendamise rakendus koormusele hästi vastu pidanud ning viimase kahe ööpäeva jooksul on kaardi uuendanud enam kui 35 000 inimest.

