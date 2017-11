Rõivas ööbimisest Aswani villas: ma ei pea aru andma

Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

"Kui ma õigesti mäletan, olid seal asjad seotud ikka sellega, et selle eest, et ta Kofkini kulul ühes hotellis ööbis, andis ta vorstiputkadele ilma konkursita pinnad. Mina ei ole teinud ühtki korruptiivset tegu," vastas Rõivas.

Ajakirjanik tuletas Rõivasele meelde, millega on Edgar Savisaar praegu kohtu all ehk muude asjade hulgas tõsiasjaga, et ta ööbis Hispaania reisil olles ärimees Alexander Kofkini kulul.

Nädalavahetuse leht LP küsis intervjuu käigus Rõivaselt, kas ta peatus Sonny Aswani villas, ning Rõivas vastas, et viibis Balil vaid nädalavahetuse ja see ei läinud maksumaksjale sentigi maksma.

Taavi Rõivas ei lükanub ümber väidet, et ööbis skandaalseks kujunenud ja riigikogu aseesimehe koha kaotuseni viinud Aasia visiidi käigus ka Singapuri Eesti aukonsulile kuuluvas villas, öeldes, et ta ei pea perega aja veetmise kohta aru andma.

