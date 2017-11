Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

Möödunud valimistel koos Savisaare valimisliiduga kandideerinud Tegus Tallinn otsustab detsembris toimuval jõulupeol, kas huvilisi on piisavalt, et ka edaspidi koos käia. Võib-olla üritab liit leida endale mõne mittepoliitilise eesmärgi, ütles üks selle eestvedajaid Jüri Mõis, tuues näiteks liikumise "Teeme ära!".

Varem oli PPA teatanud, et seoses sadade tuhandete ID-kaartide lukustamisega, on kõik PPA teenindused üle Eesti avatud nii laupäeval kui ka pühapäeval kell 10-15.

PPA täpsustas keskpäeval, et ID-kaarte on taas võimalik uuendada PPA Pärnu, Rapla, Paide ja Haapsalu, Jõhvi ja Narva teenindustes ning Tallinnas Pinna ja Tammsaare tänava teeninduses.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel