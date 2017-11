Riik vähendab volitatud vetarstide arvu Saaremaal poole võrra

Saaremaal on siiani olnud kuus volitatud veterinaararsti, kelle töö on karjade kontrollimine, tapamajade järelevalve, tõendite väljastamine, loomatauditõrjeprogrammide põhised karjamonitooringud ja loomade diagnostilised uuringud.

Uuest aastast jääb Saaremaale aga vaid kolm volitatud veterinaararsti, kes jäävad tegelema ainult kahe viimase valdkonnaga. Esimesed kolm toimingut aga võtab täies mahus üle veterinaar- ja toiduamet ja selleks puhuks võetakse Saaremaa veterinaarkeskuses tööle lisaks kaks ametnikku.

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja ütles, et uue süsteemi järgi jagatakse terve Eesti volitatud veterinaararstide vahel 23 tegevuspiirkonnaks. Volitatud veterinaararstidel on olnud oma tegevuspiirkonnad, mis ei sõltu kuidagi hiljutisest haldusreformist.

Ameti peadirektor Indrek Halliste ütles Saarte Häälele, et eesmärk on ühetaolise teenuse pakkumine üle Eesti, mis on võimalik siis, kui järelevalvet teevad ametnikud ja muid töid volitatud veterinaararstid. Volitatud veterinaararstide töö on olnud ja on jätkuvalt väärtuslik ning koostöö jätkub Halliste sõnul päris kindlasti.

Muudatuste põhjuseks on asjaolu, et volitatud veterinaararstidel puudub praegu ettekirjutuste tegemise õigus ja seetõttu kulub järelevalve tegemiseks aeg-ajalt topeltressurss. Ettekirjutused vormistab nii praegu kui ka tulevikus ametnik, mitte volitatud veterinaararst. Volitatud veterinaararst võib asjaolusid tuvastada, kuid mitte teha ettekirjutust.

Alates 1986. aastast veterinaarina töötav Aili Viin, kes nüüd kandideerib järelevalvespetsialisti ametikohale, ütles, et volitatud vetarstide arvu vähendamine võib tunda anda kriisiolukorras.

"Taudid ju liiguvad Euroopa Liidus väga usinasti ja me ei tea ilmaski, milline on järgmine taud ja kust siis need inimesed paugupealt võetakse, kui midagi juhtub," ütles Viin Saarte Häälele. "Sigade Aafrika katku puhangu ajal oli ju näha, et kõik vetarstid olid sigalates vajalikud."