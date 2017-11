Põhja-Korea välistas tuumadesarmeerimise

Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

Trump on muuhulgas ähvardanud Põhja-Koread "tule ja tõrvaga" ning hoiatanud, et praegu on "vaikus enne tormi".

USA peaks loobuma "absurdsest ideest", et Pyongyang annab järgi rahvusvahelistele sanktsioonidele ja loobub oma tuumarelvadest, teatas Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA. Pyongyang on "tuumaheidutuse" programmi viimases faasis, lisas agentuur.

