Laupäeval jätkus üle Eesti PPA teenindusbüroodes ID-kaardi sertifikaatide uuendamine ning eelisjärjekorras said seda teha arstid, tervishoiutöötajad, päästjad ja teised riigiametnikud. Kui päeva esimesel poolel jooksis süsteem tunniks kokku ja see tekitas büroodes järjekordi, siis kella 13 alates oli vähemalt Tallinnas järjekord sisuliselt olematu.

Mustamäe ja Nõmme perearstikeskuse pereõde Alla Hammer käis kella 13 paiku päeval koos abikaasaga Põhja-Eesti regionaalhaiglas erakorraliselt avatud teeninduskeskuses, kus meditsiinitöötajad saavad oma ID-kaardi sertifikaati uuendada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma olen umbes 10.-12. inimene. Üks inimene võtab aega umbes kümme minutit," rääkis Hammer ning tõdes, et teda häirib tekkinud olukord väga.

"Lihtsalt, ma ei tea, kas tõesti midagi muud ei ole laupäevasel päeval tervishoiutöötajal teha," ütles ta.

Õige pea saabus kabinetist teade, et Tammsaare teenindusbüroos on järjekord täiesti kadunud ja seal saaks kiiremini löögile.

Tammsaare teenindusbüroos oli päeva teises pooles tõepoolest väga rahulik. Nii rahulik ei olnud aga sugugi hommikul, kui uste avamise järel tekkis pikk järjekord ja pärast seda läks enam kui tunniks rivist välja kogu uuendamise süsteem.

"Nii nagu ikka IT-maailmas võib juhtuda, et tihtipeale lähevad asjad katki. Antud juhul hommikul tõesti oli, et mingid tehnilised süsteemid andsid meil järele. Vabandama peab kindlasti kodanike ees, kelle aeg kulus selle tõttu pikemalt," rääkis siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) juht Ragnar Paevere.

"Pärast seda oleme need kliendid kõik ära teenindanud ja on näha, et ootejärjekord on päris nulli läinud. Kõik, kes uksest sisse tulevad, saavad kohe letti," ütles Põhja prefektuuri Tammsaare teeninduse vanem Tiina Rekkaro.

Sama lootus jääb ka pühapäevaks kui letid on taas avatud kell 10-15.

"Aktuaalse kaameraga" samal ajal külastas juhuslikult bürood ka peaminsiter Jüri Ratas, kes tänas PPA töötajaid nädalavahetusel tööle tulemast ja vabandas kodanike ees.

"Ma olen lähtunud rahvusringhäälingu "Aktuaalse kaamera" uudistes öeldust paar päeva tagasi, et need, kel on töötav mobiil-ID, ärge tulge praegu uuendama. Ma ei ole uuendanud oma ID-kaarti veel," rääkis ta.

Samal ajal lõpetas oma toimingud leti juures pereõde Alla Hammer, kelle tuju oli nüüd hoopis teine.

"Kiirelt orienteerusime ümber. Tõesti, järjekord oli null ja nüüd on uus kaart käes ja pidi toimima, kõik on roheline," rääkis ta.