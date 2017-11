Saudi Araabia vahistas hulga printse ja eksministreid

Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

Meie inimlaste ehk hominiidide sugukond on saanud ühe liigi võrra rikkamaks. Teadlased on kuulutanud Sumatra saare metsades elutseva väikesearvulise orangutanikogukonna omaette liigiks.

MBS-is nähakse juba riigi de facto valitsejat, kes kontrollib kõiki tähtsamaid hoobasid valitsuses alates kaitsevaldkonnast kuni majanduseni. Üldiselt arvatakse, et prints Mohammad on välja juurimas riigisisest teisitimõtlemist enne võimu üleminekut tema 81-aastaselt isalt kuningas Salmanilt.

32-aastane kroonprints, keda sageli nimetatakse lihtsalt lühendiga MBS, on esimene 21. sajandil täiskasvanuks saanu, kes asub troonile selles riigis, kus pool elanikkonnast on alla 25 aasta vanad. Millal see juhtub, pole siiski seni teada.

