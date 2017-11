Vietnamis on taifuun nõudnud vähemalt 27 inimelu

Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

Meie inimlaste ehk hominiidide sugukond on saanud ühe liigi võrra rikkamaks. Teadlased on kuulutanud Sumatra saare metsades elutseva väikesearvulise orangutanikogukonna omaette liigiks.

2017. aastal on riiki räsinud tosinkond suuremat tormi, mille tagajärjel on hukkunud või kadunud 240 inimest.

Enim on torm laastanud Khanh Hoa provintsi, kus on hukkunud 16 inimest. Tormi eel evakueeriti sellest piirkonnast üle 30 000 inimese.

Ulatuslikku kahju on tekitatud riisipõldudele ning uppunud või kahjustusi on saanud 228 kalapaati. Tormituulte kiirus küünib 130 kilomeetrini tunnis.

Üle 600 maja on hävinud ja ligi 40 000 saanud kannatada. Taifuun on piirkonnas põhjustanud ulatuslikult elektrikatkestusi. Lennufirmad jätsid ära kümneid lende.

Kadunute seas on Binh Dinhi provintsi ranniku lähedal uppunud kaubalaevade meeskondade 17 liiget, on öeldud Vietnami eriolukordade teenistuse avalduses. Veel 74 meeskonnaliiget päästeti varem.

