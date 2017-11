Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

Meie inimlaste ehk hominiidide sugukond on saanud ühe liigi võrra rikkamaks. Teadlased on kuulutanud Sumatra saare metsades elutseva väikesearvulise orangutanikogukonna omaette liigiks.

HNK on tegutsenud hasartmängumaksu nõukogu projektipõhisel rahastusel alates 2008. aastast ja on tänaseni Eestis ainus ettevõtmine, kus tegeletakse sihipäraselt hasartmängu- ja digisõltuvuse ravi- ja rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ning probleemi leviku seirega.

Väljaspool internetti hasartmängude mängimisel on kasvanud väljaspool kasiinot mänguautomaatidel mängimine – seda näiteks laevadel. Probleemidega mängijad on varasemaga võrreldes enam hakanud hasartmängimiseks või mänguvõla tasumiseks võtma kiir- ja SMS-laene.

Riskirühmaanalüüsist selgub, et probleemidega mängijad mängivad nii internetis kui ka väljaspool internetti erinevaid hasartmänge, kusjuures riskirühmas on kasvanud kõikide internetis mängitavate hasartmängude mängimine.

Hasartmänge on viimase kahe aasta jooksul mänginud 66 protsenti 15–74-aastasest Eesti elanikest – 2014 aastal oli neid veel 50 protsenti. Viimase kahe aasta mängimise kogemus on kõrgeim noorte, 20–29-aastaste rühmas, kuid ka 15–19-aastaste rühmas on mängimine tõusnud nii internetis kui ka väljaspool seda.

