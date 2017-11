Aasia ringreisi alustanud Trump nimetas Jaapanit USA oluliseks liitlaseks

"Jaapan on USA kõrgelt hinnatud partner ja ülioluline liitlane," ütles ta pöördumises baasis teenivate ameerika sõjaväelaste poole.

Ta tänas Jaapanit külalislahkuse ja aastakümneid kestnud "suurepärase sõpruse" eest kahe riigi vahel.

Trumpi kahenädalase ja viit riiki hõlmava ringreisi keskmes on eeldatavasti Põhja-Koreast lähtuv tuumaoht.

"Mitte keegi, mitte ükski diktaator, mitte ükski režiim ... ei peaks alahindama Ameerika otsustavust," hoiatas president sõdurite juubelduste saatel.

"Me ei anna kunagi järele, me ei vangu ega kõhkle meie rahvast, meie vabadust ja meie suurepärast Ameerika lippu kaitses."

Analüütikute on spekuleerinud, et Põhja-Korea võib Trumpi visiidi ajal provokatsioone korraldada. "Eks me näe," vastas president sellekohase küsimuse peale.

Enne Jaapanisse jõudmist kinnitas Trump Air Force One'i pardal, et loodab ringreisi ajal kohtuda ka Vene presidendi Vladimir Putiniga.

"Ma arvan, et võib oodata meie kohtumist Putiniga, jah. Me soovime Putini abi Põhja-Korea osas ja me kohtume veel paljude erinevate liidritega," ütles Trump Air Force One'i pardal.

Ühtlasi avaldas ta lennukis lootust, et Põhja-Korea kriis laheneb, ning tunnustas sealse rahva "usinust ja soojust".

Trump saabus Jaapanisse pärast lühikest peatust Hawaiil, kus Ühendriikide sõjaväejuhid andsid talle ülevaate Põhja-Korea tuumaohust.

Ühtlasi külastas ta Pearl Harbori memoriaali.

Lisaks Jaapanile hõlmab Trumpi visiit Lõuna-Koread, Hiinat, Vietnami ja Filipiine.

Põhja-Korea hoiatas Trumpi "mõtlematute avalduste" eest

Põhja-Korea hoiatas pühapäeval Trumpi "mõtlematute avalduste" tegemise eest.

Ameeriklased nõuavad "hingeliselt ebastabiilse" Trumpi tagandamist, kuna ta võib oma avaldustega tuua kaasa "tuumahävingu" USA-s, kirjutas Põhja-Korea võimupartei ajaleht Rodong Sinmun.

ÜRO Peaassableel peetud kõnes ähvardas Trump Põhja-Korea hävitada, kui ta ründab USA-d või selle liitlasi.

Trump pole mõistusele tulnud ja "ärritab DPRK-d (Põhja-Korea Demokraatlikku Vabariiki) oma rumalate avaldustega," kirjutas Pyongyangi väljaanne, mis viitas ka USA ametnike kriitikale Trumpi suunas.

"Kui USA hindab DPRK karmimat tahet valesti ja käitub ettevaatamatult, siis peab viimane resoluutselt ja armutult esimest karistama, mobiliseerides kõik väed," lisati ajalehes.

Põhja-Korea ähvardas suvel mitu korda tulistada rakette USA Vaikse ookeani territooriumi Guami lähistele. See vallandas sõnasõja Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea noore riigijuhi Kim Jong-uni vahel.