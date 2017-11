Eesti mesinikud soovivad valitsuselt suuremat tuge

Mesinik ja Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk rõhutas "Aktuaalsele kaamerale", et mesilased on ainsad tolmeldavad putukad, keda inimene saab suunata.

"Ja maailmas on mesilaste kui tolmeldajate probleem aina teravam, sest inimkond aina kasvab, toitu on vaja rohkem. Tähendab, et on vaja ka paremat tolmeldamist. Teisest küljest paljudes maades mesilaste arv kipub langema, suured kaod on sest on pestitsiidi koormused, keskkonnahädad, haigused. Nii et mesilaste tähtsus, olulisus on aina suurem selleks, et tagada meie toidulauda," selgitas ta.

Aina intensiivistuvas põllumajanduses taimekaitsevahendite kasutamine mõjutab otseselt ka mesilasi. Juhtumeid, kus mesilinnud massiliselt hukkuvad, on palju rohkem kui sellest räägitakse. Mesinikud on korduvalt pöördunud maaeluministeeriumi poole ettepanekuga luua kahjude korvamise fond, kuid ikka on neile vastatud, et kahju tuleb välja nõuda võlaõigusseaduses sätestatud korras. Kuid kohtutee ettevõtmine on mesinike hinnangul keeruline, aeganõudev ja kallis.

"Selle fondi loomisel on oluline osa nendel, kes maale toovad, nendel, kes kasutavad neid taimekaitsevahendeid, ja need, kes nendest tulu saavad. Sest Taanis on selline süsteem, nemad maksavad kinni kohe, kui on näha, et on väärkasutamine," märkis mesinik ja Eesti mesindusprogrammi nõustaja Maire Valtin.

Eesti Mesinike Liidu juhatuse liikme Ülo Lippa sõnul aitaks Eesti mesindust kindlasti edasi mesilaspere toetus. "Meil praegu on ebavõrdne konkurentsi seis, sest Soome saab toetust, saab Läti toetust. Ja meie siin vahepeal ei suuda päris hästi nendega konkureerida," nentis ta.

Arvatakse, et mesilased toovad meie loodusele rahalises vääringus 8-10 korda suuremat kasu võrrelduna sellega, mida mesinik saab oma taskusse panna.