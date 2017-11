Pärnus leidis aset iga-aastane harrastusvõimlejate festival

Festivali esimesel päeval jagati laste juhendamiseks näpunäiteid lasteaedade ja koolide liikumisõpetajatele. Koolituselt ei puudunud ka väikesed hobivõimlejad ise.

"Me oleme ikka aeg-ajalt jalgpalliga kohti vahetanud, et kord on võimlejaid rohkem ja siis jälle jalgpallureid. Rohkem olnud statistika mõttes. Võimlemine on kõigile jõukohane. See kõik arendab meid ennast, pakub meie lastele rahu ja ka vanemad saavad oma osa. See on meie eesmärk," lausus Eesti spordiseltsi Kalev võimlemise projektijuht Lembe Laas.

Harrastusvõimlemine ei nõua erilisi vahendeid ning annab kõigile võrdsed võimalused vastavalt oma võimetele ennast liigutada.

Pärnu suurim võimlemisklubi Rüht osaleb festivalil 80 võimlejaga.

Klubi treener Kai Esna selgitas, miks võimlemine populaarne on. "Ta annab sirge selja, ta annab hea meeleolu, kui ma suudan sirgelt-rühikalt kõndida, see paistab välja, see on ilus ja kindlasti see emotsioon, mis sa trennidest saad, see saadab sind kogu päev ja kogu elu."

Festivali korraldaja, Eesti spordiselts Kalevi eesmärgiks on EV-100 tähistamise puhul panna iga kolmas Eesti elanik liikuma. Tuleval aastal kogunevad harrastusvõimlejad festivalile Viljandis.