Andmebaas nimega Paradise Papers sisaldab kokku 13,4 miljonit dokumenti, mis on pärit peamiselt kahest juhtivast maksuparadiisidega tegelevast finantsettevõttest Bermuda päritolu Appleby'st ja Singapuri päritolu Asiaciti Trustist, vahendasid BBC ja Yle.

Paradise'i paberitega on tegelemas kokku ligi 100 meediaorganisatsiooni, nende seas ka BBC ja Yle. Nii nagu oli ka eelmisel aastal avalikustatud Panama paberitega, jõudsid dokumendid kõigepealt Saksamaa ajalehele Süddeutsche Zeitung, mis kaasas seejärel Rahvusvaheline Uurivate Ajakirjanike Konsortsiumi (ICIJ).

Pühapäeval avalikustatud detailid on alles osa informatsioonist, mida konsortsiumi liikmetest väljaannetel on kavas lähinädalatel avalikustada.

Peamised dokumentidest selgunud detailid hetkeseisuga:

* USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni kaubandusminister Wilbur Rossil on osalus ettevõttes, mis on seotud USA poolt sanktsioneeritud Venemaa kodanikega, sealhulgas president Vladimir Putini liitlastega. Sisuliselt seisneb seos selles, et Rossil on osalus logistikaettevõttes Navigator Holdings, mis on alates 2014. aastast teeninud 68 miljonit dollarit Venemaa naftakeemiafirmalt SIBUR, mille suuraktsionärideks on USA sanktsioonide all olevad Gennadi Timtšenko ja Leonid Mihhelson ning Putini väimees Kirill Šamalov. Minister Ross on Trumpi kauaagne liitlane, sest 1990. aastal päästis suurärimees Trumpi pankrotist;

* USA kaubandusministeeriumi pressiesindaja andmeid ei eitanud, kuid kinnitas, et "minister Ross on end taandanud kõikidest ookeanilogistikat puudutavatest teemadest ning teeb täielikku koostööd ministeeriumi eetikaametnikega, et tagada kõrgeimad eetilised standardid".

* Lisaks Rossile esinevad dokumentides ka USA välisminister ja ExxonMobili endine juht Rex Tillerson, elamumajandusminister Ben Carson ja veel 12 Trumpi administratsiooni või kampaaniameeskonna liiget;

* Umbes 10 miljonit naelsterlingit Briti kuninganna Elizabeth II isiklikust varast investeeriti offshore-fondidesse Kaimanisaartel ja Bermudal. Samm pole ebaseaduslik ega tähenda iseenesest, et kuninganna ei maksa makse, kuid Briti avalikkuse silmis on kindlasti küsimuseks, kas kuninganna peaks maksuparadiiside teenuseid kasutama;

* Kanada peaministri Justin Trudeau olulisel nõunikul, suurärimees Stephen Bronfmanil on seoseid offshore-skeemidega, mis võisid minna riigile maksma miljoneid dollareid. Tegemist on peaministri jaoks piinliku teatega, sest ta ise on korduvalt maksuparadiiside vastu sõna võtnud;

* Kokku on andmelekkes informatsiooni 120 mõjuka poliitiku või endise poliitiku kohta;

* Briti konservatiivide endine aseesimees lord Ashcroft on võib-olla rikkunud maksuparadiiside investeeringuid puudutavaid reegleid;

* esile on kerkinud palju küsimusi, kuidas jalgpalliklubi Everton FC aktsiaenamuse ostmist rahastati;

* Ansambli U2 solist Bono ehk Paul David Hewson on maksuparadiisi kaudu investeerinud miljoneid eurosid Leedus asuvasse Utenasse;

* Andmelekke osaks on ka 19 kaubandusregistrit riikidest, mida tuntakse maksuparadiiside või vägagi varjatud finantssüsteemide poolest. Sinna hulka kuuluvad näiteks Malta, Bermuda, Grenada, Guajaana ja Vanuatu. Näiteks Malta registrist avatsas Yle juba 350 soomlast;

* Panama paberitest tuntud advokaadibüroo Mossack Fonseca oli juba enne kunagist leket halva mainega, kuid nüüd esile kerkinud Appleby on seni omanud head mainet ning leidnud ka rahvusvahelist tunnustamist. Andmed saanud Süddeutsche Zeitungi ajakirjanik Bastian Obermayer selgitas Ylele, et Appleby on tegutsenud puhtamalt kui Mossack Fonseca, kuid "ometi on näha, et ka neil on käed mustad".

