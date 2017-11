Valitsus pole veel tasuta ühistranspordi asjus lõplikult kokku leppinud

Aasta tagasi, kui valitsus sõlmis koalitsioonilepingut, lepiti kokku, et maakondliku ühistranspordi korraldamine antakse koos lisarahaga kohalikele ühistranspordikeskustele või omavalitsustele üle.

Selleks tõuseb järgmisel aastal riigi toetus ühistranspordile 67 miljonilt 92,4 miljoni euroni ja konkreetselt bussiveos 13 miljonit, mis peaks katma müüdavate piletite hinna. Kui Keskerakond räägib kindlas kõneviisis, et selle eest tuleb tasuta ühistransport, siis tegelikult ei ole see valitsuses lõplikult kokku lepitud.

"IRL toetab seda, et need rahalised vahendid, nagu koalitsioonilepingus kokku lepiti, need vahendid peavad minema ühistranspordi, maakondlikele liinidele, aga millisel moel seda teha... IRL on seisukohal, et seda peaksid kohalikud kogukonnad ise langetama, sellisel vormis nagu on maakondlik ühistranspordi keskus," rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

"Koalitsioonilepingus on see punkt, et me anname lisaraha, mis katab piletmüügist saadava tulu, lisaks veel arendamiseks, bussiliinide tihendamiseks, selleks tuleb ka lisaraha. Aga nüüd, kas konkreetselt tuleb tasuta pilet, seda saabki õigusaktiga otsustada majandus- ja taristusminister. Raha on selleks olemas maakonnaliinidel," märkis riigihalduse minister Jaak Aab.

Ehk siis pileti hinna otsus on Aabi sõnul majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni käes, kes on varem korduvalt rõhutanud, et hinnaks saab 0 eurot ja ta on sellega kõrvale jätnud mõnegi kohaliku omavalitsuse soovi, et ühistranspordikeskus võiks selle lisaraha eest hoopis tihendada bussigraafikut ja jätta pileti ikkagi tasuliseks.

Sotsiaaldemokraatide riigikogu fraktsiooni juhi Kalvi Kõva sõnul toetavad sotsid tasuta ühistransporti, kuid teema pole sugugi lõplikult lukus. "Kuidas see täpselt olema hakkab, kas bussipileti, ühistranspordi pileti hind väheneb oluliselt, on ta täitsa tasuta, see on veel lahtine," lausus ta.

Minister Kadri Simson pühapäeval intervjuusoovile ei vastanud, küll aga ütles ta reedel ERR-i raadiouudistele, et tasuta maakondlik ühistransport tema otsusega tuleb.

"Kuna see ühistransport on üle-eestiline, et meil on kõigis maakondades võimalik kasutada maakonnaliine, siis ka selle kasutamise põhimõte peab olema sarnane. Ja vastavalt valitsuse tegevuskavale on kokku lepitud, et esimesest juulist majandusminister vastutab selle eest, et see sõit oleks tasuta," rääkis ta.