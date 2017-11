Esmaspäeval toimub Indias eestlastest laevakaitsjate kohtuistung

Indias viibiv Välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk kohtus laevakaitsjatega teisipäeval ning ütles pühapäeval "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti meeste tingimused vanglas on läinud küll natuke paremaks, kuid on kahetsusväärne, et India kohtupidamine ei ole Eesti meeste saatuse kohta toonud seni mingit selgust.

"Meie peamine eesmärk oli ikkagi võimalikult kõrgel tasemel tõstatada meie juhtum ja avaldada Eesti riigi pahameelt eelkõige kohtumõistmise ebamõistliku venimise pärast. Viimane kohtuistung laevakaitsjate asjas oli peaaegu aasta aega tagasi ja seni ei ole otsust välja kuulutatud ja nagu hiljuti ütles välisminister, et tegemist ei ole enam mõistliku kohtupidamisega. Homme peaks olema kohtu arutelu, kus osaleb nii laevakaitsjate advokaat kui ka süüdistaja esindaja ja me väga loodame, et sealt tuleb mingi selgus," märkis asekantsler.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 2013. aasta 18. oktoobril piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli indialaste, brittide ja ukrainlaste kõrval ka 14 Eesti kodanikku. Sama aasta detsembris esitati kogu kinnipeetud meeskonnale süüdistus ebaseaduslikus kütusetankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus territoriaalvetesse sisenemises.

Vahepeal mitu kohtuastet läbinud kohtuasja saatis India ülemkohus tagasi alama astme Tuticorini kohtusse, mis tegi oma otsuse 2016. aasta 11. jaanuaril, määrates süüalustele relvadega riiki sisenemise eest viieaastase vanglakaristuse.

Sama aasta jaanuari lõpus otsustasid laevakaitsjad kohtuotsuse edasi kaevata ning samas taotlesid ka kautsjoni vastu vabastamist. Kohus lükkas kautsjonitaotluse 29. veebruaril tagasi, kuid otsustas jätkata laevakaitsjate edasikaebuse menetlemist. Kohtuistungid kaebuse osas algasid India kohtus alles 2016. aasta oktoobris ning kohus lõpetas Eesti laevakaitsjate apellatsioonikaebuse kuulamised 30. novembril, kuid otsust ei ole siiani tehtud.

Eesti ja India on sõlminud omavahel kahe riigi vahelise karistatud isikute üleandmise kokkuleppe, mis hakkas märtsi alguses ka kehtima. Leppe kohaselt saavad Eesti ja India teineteisele üle anda kodanikke, keda pole karistatud surmanuhtlusega ja kes pole süüdi mõistetud sõjakuriteos. Inimese suhtes tehtud kohtuotsus peab olema lõplik. Üheks üleandmise tingimuseks on, et tegu, mille eest kohapeal karistus määrati, peab olema kuriteona karistatav ka vastasriigis. Üleandmine on lubatud, kui karistust on jäänud kanda rohkem kui kuus kuud.

Pärast üleandmist peab inimene jätkama mõistetud karistuse kandmist. Riikidel on õigus anda armu, amnestiat või kergendada karistust kooskõlas oma riigi põhiseadusega.

Lepingut ei saa siiski rakendada enne, kui laevakaitsjate kohtuotsus on jõustunud, mis tähendab laevakaitsjate poolt edasikaebamisprotsessi lõppemist.