USA Texase osariigis Sutherland Springsi baptistikirikus hukkus pühapäeval tulistamises vähemalt 20 inimest, teatas meedia.

ABC News teatas viitega korrakaitseametnikule, et 20 inimest sai surma ja 30 haavata.

Mitu meediakanalit edastas anonüümseks jääda soovinud ametnikele viidates, et hukkunute arv on 27.

Ajaleht Dallas Morning News teatas varem oma veebiküljel, et veidi enne keskpäeva sisenes kirikusse üks mees ja avas tule, tappes ja haavates mitut inimest.

Esialgsetel andmetel on ründaja surma saanud.

Sutherland Springs asub umbes 50 kilomeetrit San Antoniost kagus.

