Texase kirikutulistamises sai surma 26 inimest, ütles kuberner Greg Abbott pühapäeval.

"Meil on tegemist suurima massitulistamisega meie osariigi ajaloos. On palju perekondi, kes kaotasid pereliikmed. Isad, emad, pojad ja tütred," ütles Abbott.

"Tragöödia teeb loomulikult hullemaks asjaolu, et see leidis aset kirikus, kus need inimesed süütult maha lasti. Me leiname nende kaotust, kuid me toetame nende pereliikmeid," rõhutas kuberner.

Veresaun leidis aset Sutherland Springis baptistikirikus pühapäeva hommikul.

Anonüümseks jääda soovinud ametnike teatel oli tulistaja San Antonio eeslinnas elanud 26-aastane Devin Patrick Kelley, kes oli hiljuti õhujõududest minema saadetud.

Ründaja kandis kuulivesti ja kasutas automaatrelva Ruger AR, ütlesid võimud.

Mees lahkus sündmuskohalt ja üks kohalik elanik asus teda jälitama. Ründaja leiti surnuna oma autost Wilsoni ja Guadalupe maakonna piiril. Esialgu ei ole selge, kas ta suri enda käe läbi või ta lasti maha.

USA president Donald Trump mõistis kirikutulistamise hukka ja kinnitas, et osariigil on valitsuse täielik toetus.

Pärast kinnitas politsei, et relvastatud mees hukkus pärast tagaajamist.

Sutherland Springs asub umbes 50 kilomeetrit San Antoniost kagus.

