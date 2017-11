ABC News teatas esialgu viitega korrakaitseametnikule, et 20 inimest sai surma ja 30 haavata. Mitu meediakanalit edastas anonüümseks jääda soovinud ametnikele viidates, et hukkunute arv on 27. Hiljem kinnitasid seda ka võimud, vahendasid BBC, CNN jt.

Esialgsetel andmetel on vigastatuid samuti umbes 25. Hukkunute seas olevat aga ka väikseid lapsi. Tavapäraselt käib nimetatud kirikus pühapäeviti umbes 50 inimest.

Ajaleht Dallas Morning News teatas varem oma veebiküljel, et veidi enne keskpäeva sisenes kirikusse üks mees ja avas tule.

Pärast kinnitas politsei, et relvastatud mees hukkus pärast tagaajamist - hetkel pole veel selge, kas mees lasti politseinike poolt maha või sooritas ta vastasseisu ajal enesetapu.

Kurjategija isiku ja motiivi kohta hetkel veel andmeid ei ole. Väljaande Daily Beast teatel oli tulistajaks 26-aastane Devin Patrick Kelley.

Sutherland Springs asub umbes 50 kilomeetrit San Antoniost kagus.

This is the scene of the shooting st the church pic.twitter.com/0sf1woffOl — Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017