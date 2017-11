Teatavasti loobus president mõttest rajada Liberty suvemõisa presidendi residents ning praegu kompleks võsastub. President Kaljulaid käis pühapäeval vabaõhumuuseumis kudumas oma lõime riigi 100. sünnipäevaks valmiva vaiba sisse.

"Aktuaalne kaamera" küsis presidendilt, kas ta vahest ei mõtleks ümber ja otsustaks siiski Liberty suvemõisa kompleksi residentsi rajada - siis saaks Rocca al Mare algupärand ehk korda?

"Mul ei ole midagi selle vastu, kui need majad saavad korda. Aga neile tuleks leida väärikas funktsioon, nii et need majad jääks ka rahvale avatuks ja rahvas saaks vaadata. Sest tõepoolest tegemist on ajaloolise kompleksiga. Presidendi kantseleina oleks seal täiendavad turvanõuded ja inimesed ei saaks neid näha," vastas riigipea.

Tallinna kunagine linnapea, hugenottide järeltulija Arthur Girard de Soucanton ehitas 1863. aastal Rocca al Mare suvitusmõisa oma pojale Etienne'ile pulmakingiks. Pärast seda, kui Liberty kompleksi presidendi residentsiks ehitamise ideest loobuti, haldab seda Riigi Kinnisvara AS.

"Meie suutsime vähemalt territooriumi hoida ja lappisime katuseid. Aga see võsa, mis sinna nüüd kasvanud on, et kui ma sinna läksin, ma ise ka ehmatasin ära, et Riigi Kinnisvara seda nii halvasti hooldab. Aga see ei ole enam meie maa - meie ei saa sinna midagi teha," nentis Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liige Merike Lang.

Muuseumil oleks suvemõisale rakendus - töötajatel on juba pikka aega tarvis korralikke tööruume. Kui suvemõis oleks muuseumi käsutuses, oleks see avalikkusele ligipääsetav. Muuseumi juhtkond otsustas haarata härjal sarvist - õigemini küll peaministril, ja kirjutas valitsusele taotluse suvemõis tagasi saada.

"Vahepeal on küll Riigi Kinnisvara arvanud, et need tuleks kindlasti ära müüa, et saada riigile raha. Ja maa ju kuulub ka Riigi Kinnisvarale. Aga tegelikkuses ikkagi meil oleks neid tagasi vaja. Ja praegu on minul ka peaministrilt vastus, et ta pooldab seda minu esitatud taotlust," lausus Merike Lang.