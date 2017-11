"AK. Nädal" analüüsis Ratase esiletõusu ja Reformierakonna opositsioonielu

"No tegelikult suhtlus teatud tasemel käis juba kevadest. Kevadest hakati rääkima läbi erinevaid võimalusi," tunnistas nüüd Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb.

Tõsised kõnelused sotside ja IRL-iga algasid Korbi sõnul siis, kui Keskerakond esimehe vahetamiseks erakorralise kongressi välja kuulutas. "Põhimõtteliselt siis kaks partnerit, kes ilmselt tahtsid tõesti Eestis poliitikat muuta, võtsid asja tõsiselt ette ja rääkisid meiega väga tõsiselt asjad läbi."

Jüri Ratase võit tähendas, et varem kuluaarides kavandatut võis nüüd päriselt ellu viia. Sündmused arenesid pöörase kiirusega, iga päev ja lausa tund tõi uusi uudiseid. Vaid tollane valitsusjuht Taavi Rõivas näis justkui mitte taipavat, et käed tema selja taga on löödud, pidurit tõmmata enam ei jõua, saab vaid mõelda, kuidas võimalikult väärikalt lahkuda.

Reformierakonna poliitikud olid selleks ajaks ka ise Keskerakonnaga kontakti otsinud.

"No tegelikult oli ju selle aja peale pilt selge. Et Keskerakond oli käed löönud IRL-i ja sotsiaaldemokraatidega ja eks selline Keskerakonna pikaaegne soov Reformierakond opositsiooni jätta, et see oli ikkagi nende jaoks nii tugev," nentis Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

Korbi sõnul jäi aga Reformierakond hiljaks. "Nemad jäid hiljaks. Kuigi ma arvan, et nad ei jäänud hiljaks, nad pigem ei tahtnud uskuda, et see on võimalik. Ja nad arvasid, ütlen veel kord, nad arvasid, et nemad on ainukesed õiged spetsialistid Eesti Vabariiki juhtima ja ei ole võimalik, et see toimub ilma nendeta," arutles ta.

Valitsuse lõhkimineku ettekäändeks sai Reformierakonna soovimatus tuua poliitikud välja riigiettevõtete nõukogudest. Peaministri umbusaldamisele järgnes erakonna esimehe väljavahetamine, mis tõi päevavalgele probleemid Reformierakonna juhtimises.

Kui erakonna juhtimisele heideti ette, et seda tegi väike seltskond, siis nüüd kinnitab Pevkur, et erakonda juhib juhatus. Meedia tähelepanu all lahkusid Pevkuri esimesel töönädalal kaks partei peakontori mõjukat isikut - peasekretär Reimo Nebokat ja Kalev Lillo. Neile heideti ette, et peakontor toetas sisekampaanias Kristen Michalit.

Lisaks juhtimise muutmisele oli Pevkuri teine lubadus, et tema partei saab uue programmi - tagasi juurte juurde.

"Ehk me vaatame rohkem ikkagi seda, mis on meie põhiväärtused - isikute põhiõiguste kaitse, vaba turg ja selline laiapõhjaline välis- ja julgeolekupoliitika, mis eeldab tugevat integreeritust meie lääne partneritega," selgitas Pevkur.

Uus programm veel valmis pole.

"Programm on praegu just töös. Eesti riik on küll väike, aga väikesele riigile ei ole kuidagi kohane väikeselt mõelda. Me peame mõtlema suurelt ja tegelikult selliseid suuri ettepanekuid muudatusteks saab meie programmis olema küll ja küll," lubas Pevkur.

Reformierakond võitis riigikogu valimised aastatel 2007, 2011 ja 2015. Siis olid nad pidevalt pildis, sest nende käes oli peaministri portfell. Nüüd tuleb neil aga võitu püüda opositsioonist.

"Järgmiste riigikogu valimisteni on päris palju veel aega. Aga favoriit siiski on ilmselt Keskerakond. Aga Reformierakonna ja Keskerakonna positsioon või tulemus valimistel võib olla päris lähedane sinna 30 koha kanti riigikogus," arvas poliitika.guru toimetaja Tõnis Leht.

Leht selgitas, et Keskerakonda on keerukas võita, kui nad hoiavad vene valijat ja suudavad tõsta ka eesti valijate hulka. Leht lisas, et see on võimalik, sest pärast Savisaare kõrvale tõrjumist, on "Vene vari" Keskerakonna kohal veidi väikesem ning partei saab luua endast pildi kui vähem korruptiivsest uuest jõust. Ka Reformierakonnal on tema hinnangul opositsiooni liidrina võimalik hääli juurde võita.

"Usun, et valijate jaoks on Reformierakond endiselt selline peamine alternatiiv, mis üldse saaks Keskerakonda võita. Et see on üks faktor, mis neile võib ka teiste

paremerakondade toetajaid tuua. Et just nimelt Reformierakond on põhiline alternatiiv Keskerakonnale," märkis Leht.

Leht leidis, et selle kaardi välja mängimine võib olla Reformierakonna edu võti. "No ma usun, et Reformierakond peab mängima edasi peamise alternatiivi rolli kandjat ja selles mõttes nad midagi väga teistmoodi tegema ei pea, tõenäoliselt nad jätkavad siiski ka rahvuskaardile, vene kaardile mängimist."

Pärast valimisi, kui tulemused on laual, määravad ainult need, kellega saab teha uusi koalitsioone, vanad reetmised unustatakse.

"Mina olen veel väga selgelt sellel seisukohal, et poliitika ei ole koht isiklikuks kibestumiseks või solvumiseks," sõnas Hanno Pevkur ja märkis, et Keskerakonna ja Reformierakonna valitsust ei saa tulevikus välistada.

Savisaare kõrvaletõrjumine ei viinud aga poliitikast küsimust Keskerakonna juhtimisest. Võimaliku koostöö puhul tõuseb see taas.

"Võtmerolli hoiavad [Mihhail] Kõlvart, [Yana] Toom ja [Mihhail] Korb. Ja selles olukorras, kus Venemaa on meie kõige esimene julgeolekuoht, siis tegelikult Keskerakond peab oma käitumises ikkagi tegema otsuse, kummal pool nad on," väitis Pevkur.