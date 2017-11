Esmaspäeval tuleb kuni üheksa kraadi sooja

Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

Meie inimlaste ehk hominiidide sugukond on saanud ühe liigi võrra rikkamaks. Teadlased on kuulutanud Sumatra saare metsades elutseva väikesearvulise orangutanikogukonna omaette liigiks.

Kuidas toimetada köögis nii, et välja kukub maailma parim restoran? ERR-i USA korrespondent Maria-Ann Rohemäe küsis New Yorgis seda otseallikalt, Eestis karjääri alustanud peakokalt Dmitri Mägilt.

Päeval on taevas valdavalt pilves. Lääne-Eestist algav sadu levib pärastlõunal läänest itta. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul pöördub tuul Lääne-Eestis läände. Sooja on homseks päevaks oodata 5 kuni 9 kraadi.

Öösel on ilm veel vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, öö hakul saartel ja looderannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 2 kuni 7, rannikul kuni 9 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

