Weekendi tantsumuusikafestivalilt kogutud uriiniproovid näitavad, et Eestisse on jõudnud uued narkootikumid.

Pärnu haigla anestesioloogia, operatiiv- ja intensiivraviteenistuse juhataja Raido Paasma tegi mullusel Weekendil omal initsiatiivil uuringu, milleks koguti festivali välitualettide paakidest uriininäidiseid, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kogutud näidised saatis ta analüüsida Londonisse Guy’s and St. Thomas’ NHS Foundation Trust Hospitali laborisse.

Kuna uuring ei ole veel publitseeritud, ei soostunud Paasma tulemustest üksikasjalikult rääkima, ent tõdes, et analüüsid näitasid, et Eestisse on jõudnud uued psühhotroopsed ained.

"Selleks, et saada aimu, mis Eestis toimub, sai kogutud umbisikuline uuringumaterjal ja vaadatud, millise aine jääke suurfestivalide ajal uriinis on. Sain kinnituse sellele, et ka meile on jõudnud tänapäevased psühhotroopsed ained. Need on katinoonid, mefedroon ja GLB ehk GHB (korgijoogi – toim) eelprodukt," sõnas Paasma.

Tema uuringu põhjal ei saa öelda, kui laialdaselt on uued psühhotroopsed ained levinud, sest uuring hõlmas ainult ühte festivalisituatsiooni hetke.

Tänavune festival oli politsei jaoks narkootikumide vastases võitluses tõhus, sest ühe nädalavahetusega tabati Pärnus 10 suures koguses uimastiga äritsejat.

Festivali ajal algatati sadakond väärteomenetlust, millest ligi 60 olid seotud narkoainete omamise või tarvitamisega, aasta varem olid näitajad veel suuremad: ligi 150 väärteomenetlust, millest pea 70 olid seotud narkootikumidega.

Peamised levivad uimastid on marihuaana, amfetamiin ja ecstasy.