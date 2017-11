Matemaatika riigieksami hindajad panid 13 punktiga mööda

Juba mitmes kõrgkoolis õppinud Pizzolante üllatus oli eksamitulemust nähes suur, sest ta sai ainult 71 punkti, kuigi oli veendunud, et peaks saama umbes 85 punkti, kirjutab Eesti Päevaleht.

Endas kindel Pizzolante võttis ette teekonna Tallinna SA-sse Innove, et oma eksamitööga tutvuda ning seal anti tal selleks aega 45 minutit, kusjuures koopiat tööst teha ei tohtinud, vaid pidi piirduma märkmete tegemisega.

"Vaadeldes avastasin, et hindaja oli mulle punkte valesti arvestanud, kusjuures õigesti lahendatud 10-punktise ülesande eest anti ainult üks punkt," märkis ta.

Pizzolante kirjutas kohe kaebuse ja nõudis hindamise kohta selgitust ning pärast vaiet tõsteti tema tulemus 71-lt 84 punktile.

"Selline 15-protsendiline viga sai võimalikuks matemaatika riigieksami hindamisel," nentis Pizzolante.

Innove testide keskuse juhi Rain Sanniku sõnul muudeti punkte seetõttu, et Pizzolante kasutas lahenduskäike, mida Eesti koolimatemaatikas ei kasutata ja mis ei vasta hindamisjuhendis toodule.

Pizzolante on pärast Uruguays keskkooli lõpetamist õppinud USA kõrgkoolis ja Tartu ülikoolis informaatikat ning ka TTÜ Tartu kolledžis.

"Mis puudutab minu kasutatavat matemaatilist tähistust, siis ma olen seda õppinud ja kasutanud nii Uruguays, USA-s kui ka Eestis Tartu ülikoolis, TTÜ-s ja lennuakadeemias õppides. Ei ole kunagi olnud probleeme sellega, et õppejõud ei saaks minu tähistusest aru," kinnitas ta.

Pizzolante selgitustaotlusele vastas SA Innove matemaatika peaspetsialist Deivi Taal, kes selgitas, et Eesti koolimatemaatikal on pikk ajalugu ja kindlalt juurdunud traditsioonid.

"Juba see, et Eesti koolimatemaatikas kasutatakse aastakümneid vaid Eesti matemaatikute koostatud õpikuid, on tähelepanuväärne ja maailmas suurt tunnustust leidnud. Veel on Eesti koolimatemaatikas kasutusel palju selgitusi, tõlgendusi ja tähistusi, mis mujal maailmas võivad olla pisut teisiti, või teemasid, mida põhjendatakse ja selgitatakse mujal maailmas teisel moel,” kirjutas Taal Pizzolantele.

"Ei ole olemas mingi USA matemaatika, Vene matemaatika ja eripärane Eesti matemaatika. See, et erinevad inimesed lahendavad ühte ja sama ülesannet erinevalt, ongi normaalne! Kooli eesmärk peaks ju olema koolitada loovaid inimesi, kes saavad matemaatikast sisuliselt aru, mitte roboteid, kes oskavad ainult tüüpülesandeid ühel konkreetsel, koolis pähe tuubitud viisil," rõhutas Pizzolante.

Septembri alguses esitas Pizzolante selgitustaotluse ka andmekaitse inspektsioonile (AKI), kelle hinnangul rikub SA Innove isikuandmete kaitse seadust, kui keeldub eksaminandile väljastamast enda tehtud töö koopiat.