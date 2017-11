Glikman: suitsetamiskeeld on põhiseadusvastane

Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

Meie inimlaste ehk hominiidide sugukond on saanud ühe liigi võrra rikkamaks. Teadlased on kuulutanud Sumatra saare metsades elutseva väikesearvulise orangutanikogukonna omaette liigiks.

Kuidas toimetada köögis nii, et välja kukub maailma parim restoran? ERR-i USA korrespondent Maria-Ann Rohemäe küsis New Yorgis seda otseallikalt, Eestis karjääri alustanud peakokalt Dmitri Mägilt.

Sel nädalal põhjustas Eestis enim kõneainet ID-kaardi sertifikaatide peatamine. See tõi teenindusbüroodesse pikad järjekorrad ja ülekoormuse tõttu jooksid kinni arvutisüsteemid. Pühapäeva õhtuks on oma sertifikaadi jõudnud uuendada ligikaudu 95 000 inimest. "Aktuaalne kaamera. Nädal" analüüsis, kuidas sellise olukorrani jõuti, ning otsestuudios oli teemat kommenteerimas Geenius.ee vastutav väljaandja Henrik Roonemaa.

Glikman sõnas, et loomulikult on suitsetamispiirang põhjendatud teiste inimeste tervise kaitseks, mistõttu võib seda keelata suitsetamiseks mitte ettenähtud siseruumides.

"Usun, et täielik suitsetamiskeeld on põhiseadusvastane ka süüdimõistetute puhul, sest piiranguks mõistlik põhjus puudub," leidis Glikman.

"Mittesuitsetajana arvan, et suitsetamiskeeld on süüdi mõistmata vahistatu puhul põhiseadusega karjuvas vastuolus. Eelvangistuse eesmärk on vältida pakkuminekut ja tõkestada uute kuritegude toimepanekut. Erinevalt näiteks narkootikumidest ei mõjuta suitsetamine inimese käitumist," rääkis Glikman Eesti Päevalehele.

