Novembrikuu esimesel päeval teatas Radio Mania, et 2002. aastal käivitunud rokiraadiole pannakse punkt, põhjuseks see, et kanali tegemine ei tasunud end lihtsalt majanduslikult ära ning sageduse omanik Sky grupp otsustas selle tagasi võtta.

Sel nädalal põhjustas Eestis enim kõneainet ID-kaardi sertifikaatide peatamine. See tõi teenindusbüroodesse pikad järjekorrad ja ülekoormuse tõttu jooksid kinni arvutisüsteemid. Pühapäeva õhtuks on oma sertifikaadi jõudnud uuendada ligikaudu 95 000 inimest. "Aktuaalne kaamera. Nädal" analüüsis, kuidas sellise olukorrani jõuti, ning otsestuudios oli teemat kommenteerimas Geenius.ee vastutav väljaandja Henrik Roonemaa.

Riigikontroll nõustub rahandusministeeriumiga, et peamine pole Euroopa Liidu toetuste vähenemiseks valmistumise vorm, vaid et seda tehtaks sisuliselt, läbimõeldult ning läbipaistvalt.

Reformide toel saab ministeeriumi sõnul muu hulgas tuvastada teenuseid, mis on ebavajalikud või väheefektiivsed, ning otsustada, milliste ressursside abil on kõige mõistlikum üht või teist teenust osutada.

Rahandusministeeriumi ootus on, et EL-i toetuste vähendamisega seotud võimalikud probleemid tõusevad esile riigi eelarvestrateegiate arutelude käigus. Nii peaksid ettevalmistused aastateks 2021+ toimuma paindlikult ja vastavalt vajadusele.

Rahandusministeerium algatas aastal 2013 protsessi, mille eesmärk oli koostada terviklik strateegia, kuidas saada edaspidi hakkama vähema EL-i toetusrahaga. Rahandusministeerium küsis ministeeriumidelt, milliste tegevustega peaks jätkama ka pärast aastat 2020, kui palju on selleks raha vaja ja kust see raha peaks tulema.

"Valikute tegemisel aitab meid lihtne küsimus: kas me teeksime seda või teist ning praegusel moel ka siis, kui peaksime kõik selle otsusega kaasnevad kulud võtma enda kanda. Ja enne kui vastata, võiks võtta järelemõtlemiseks pausi. Praegu on selliseks mõtteharjutuseks sobiv aeg.“

