Istungile on kutsutud omavalitsuste esindajad, maakondades käivitunud digiprojektide juhid ja ettevõtlus- ja infotehniloogiaminister Urve Palo.

Riigikogu on vastu võtnud seadusemuudatused, millega loodi eeldused ja võimalused olemasolevat taristut kasutades lairibavõrgu väljaehitamiseks kogu Eestis, edastas riigikogu pressiesindaja. Samuti on riigieelarves eraldatud 20 miljonit eurot, et kiiret, töökindlat ja taskukohast internetiühendust võimaldav valguskaabel jõuaks igasse Eesti majapidamisse ja ettevõttesse. Eesti omavalitsuste algatanud digiprojektide abil on kokku kogunud üle 50 000 sooviavalduse üle Eesti.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on öelnud, et üksikute omavalitsuste toetamise asemel viiakse toetuskeem läbi vastavalt Euroopa Komisjoni grupierandi reeglitele. Selle eesmärk on toetada avatud võrgu ehitamist, mida saavad kasutada kõik operaatorid.