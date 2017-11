EFTL peab läbirääkimiste alustamist positiivseks signaaliks ning loodab, et kollektiivlepingu sõlmimisega lahenevad mitmed töötajate mured seoses ühendpanga loomisega ning sellega kaasas käiva efektiivsuse suurendamisega.

Esimene kohtumine panga esindajatega toimub esmaspäeval.

Enne DNB ja Nordea ühinemist Luminori pangaks soovisid Nordea ametiühinguga liitunud töötajad kollektiivlepingu sõlmimist, kuid Nordea juhid ei soovinud kohustusi uuele pangale võtta ning jätsid läbirääkimised Luminori panga juhtidele.

Pank kaasab läbirääkimistesse tööõiguse tippspetsialisti

ERR-ile teadaolevalt kaasab Luminor läbirääkimistesse tööõiguse tippspetsialisti Heli Raidve, keda ettevõtted on kasutanud palju just võitluses ametiühingutega.

"Loodame, et Heli Raidve ei ole mitte sellepärast palgatud, et protsess muuta võimalikult ebameeldivaks, vaid ikka selleks, et saaksime läbirääkimis pidada korrektselt, efektiivselt ja ilma venitamisteta."

Luminori ametiühingu usaldusisik Tiina Kukk saatis 23. oktoobril ametiühingu liikmetele kirja, milles selgitas, et protsessid, kuhu Heli Raidvet on kaasatud, on venitatud tööandjate poolt kunstlikult pikaks.

"Seni on nii Nordea kui ka Erkki Raasuke eitanud seotust Heli Raidvega. Loodame, et Heli Raidve ei ole mitte sellepärast palgatud, et protsess muuta võimalikult ebameeldivaks, vaid ikka selleks, et saaksime läbirääkimis pidada korrektselt, efektiivselt ja ilma venitamisteta," seisab Kuke läkitatud kirjas.

"Loodame, et sel korral on kõikidel panga esindajatel olemas ka volitused nii läbirääkimiste pidamiseks kui ka kollektiivlepingule allakirjutamiseks. Eelmisel korral kahjuks tabas meid ebaõnn, sest peale kollektiivlepingu läbirääkimiste katkestamist-peatamist panga poolt selgus riikliku lepitaja juures, et kogu neljakuine läbirääkimiste periood oli lihtsalt nn hea tahte väljendamine panga poolt ja pangal ei olnud kunagi õiguseid kollektiivlepingu allkirjastamiseks," selgitas Kukk kirjas.

Usaldusisik lisas, et Luminor võtab kollektiivlepingu aluseks Heli Raidve poolt saadetud Prisma Peremarketi kollektiivlepingu, mistõttu püsib siiski lootus, et läbirääkimised kulgevad tempokalt.

Luminor ei ole panga usaldusisikutele planeeritud soodustuste paketti veel tutvustanud.

"Õnneks on Erkki Raasuke meile korduvalt lubanud, et mitte midagi niisama ära ei võeta, vaid kõik äravõetavad soodustused kompenseeritakse. Nüüd tuleb lihtsalt aru saada, mida see Luminori soodustuste pakett täpsemalt sisaldab ja kas on võimalik välja pakkuda ka nn kompensatsioonimehhanismid. Tahame ka tööandjale meelde tuletada, et Nordea soodustuste ehk praegu kehtivate soodustuste kohta on 449 endist Nordea töötajat andnud allkirja ning soovinud soodustuste sissekandmist töölepingutesse. Seega oleks väga aus nende inimeste soovidega ka arvestada," seisab Kuke infokirjas ametiühingu töötajatele.