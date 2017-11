Bono investeeris maksuparadiisi kaudu Leedu kaubanduskeskusesse

Paradise Papersi andmebaasist ilmnes, et ansambli U2 laulja Bono kodanikunimega Paul David Hewson on investeerinud maksuparadiisi kaudu miljoneid eurosid Leedu väikelinna Utena kaubanduskeskusesse.

Uus andmeleke näitab, et Malta on olnud populaarne koht, kuhu Aserbaidžaani raha paigutada, ning saareriigi kaudu liiguvad tohutud rahasummad, vahendas Times of Malta.

U2 ei ole kunagi Leedus esinenud ja ilmselt ei ole seal käinud ka Bono. Kuid investeerimisvõimalusena leidis Bono Leedu olevat selle, mida ta on otsinud, vahendas Guardian, parafraseerides U2 laulu "Still Haven't Found What I'm Looking For" sõnu.

U2 laulja kasutas Maltal asuvat ettevõtet, et omandada osalus Leedu kirdeosas, 97 kilomeetrit Vilniusest põhjapool asuva väikelinna Utena kaubanduskeskuses.

Bono oli investor Malta firmas Nude Estates, mis ostis Aušra kaubanduskeskuse 5,8 miljoni euro eest 2007. aastal. Nude Estates liitis endaga Leedu samanimelise ettevõtte ja sai Utenas asuva kinnisvara omanikuks.

2012. aastal anti kaubanduskeskuse äri üle Guernsey ettevõttele Nude Estates 1. Maltas on madalad maksud, Guernseys ei maksustata aga ettevõtete kasumit üldse, ehkki raha, mis Suurbritanniasse või Iirimaale tagasi tuuakse, kuulub maksustamisele.

Leedu väljaanne 15min kirjutas, et U2 äride lähemal vaatlusel tekib küsimusi nende seaduslikkuse osas.

Leedu maksuamet on asunud Nude Estates 2 tegevust kontrollima. Maksuameti esindaja Ruta Asadauskaite ütles väljaandele, et amet viib läbi kontrollprotseduure ja kuni need pole lõppenud, ei soovi nad teemat kommenteerida.

"Tuleb tähele panna, et valides maksumaksjaid, keda kontrollida, hinnatakse nende riskireitinguid, mis praktikas on kõrgemad selliste ettevõtete ja isikute osas, kel on olnud tehinguid või muid suhteid offshore-firmadega," tõdes Asadauskaite.

Kui Leedu maksuamet otsustas ettevõtet kontrollida, ei olnud neil selle tegelike omanike kohta infot. Bono osalusest said nad teada alles Paradise Papersi kaudu.

Bono pressiesindaja ütles Guardianile, et Bono oli Nude Estates Malta Ltd-s passiivne väikeinvestor, kuni see 2015. aastal vabatahtlikult lõpetati, ja samamoodi oli ta väikeinvestor ka kaubanduskeskusega seotud Guernsey ettevõttes.

2015. aastal ütles Bono, et U2 on terve varanduse maksudeks maksnud.

Pühapäeval jõudis avalikkuse ette uus ja ulatuslik lekkinud finantsdokumentide andmebaas nimega Paradise Papers, mis näitab kuidas poliitikud, ettevõtjad ja meediatähed kasutavad investeerimiseks maksuparadiiside võimalusi.