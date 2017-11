Alates 3. novembrist kaheksa päeva pikkusel puhkusel viibiv Riisalo teatas laupäeva õhtul sotsiaalmeedias, et osaleb pühapäeval Sotšis maratonil. Riisalo puhkuseavalduse allkirjastas president 28. oktoobril.

Riisalo märkis sotsiaalmeediasse tehtud postituses, et pidi maratonil osalemiseks läbima kohapeal ka põhjaliku tervisekontrolli.

"Täna (laupäeval-toim.) Sotši maratoni keskusesse numbri järele minnes selgus, et vajalik on ka tervisetõend. Läbi udu meenus, et registrieerimisvormis sellest tõesti juttu oli, aga kes see selliseid asju tõsiselt võtab. Ehmatus läks aga kiiresti üle, sest korraldajad pakkusid lahkelt võimalust tõend koha pealt 600 rubla eest hankida," teatas Riisalo.

Tiit Riisalo Sotši maratoni tervisekontrollis Autor: Tiit Riisalo Facebook

"Suur oli aga minu üllatus improviseeritud medpunkti astudes, kui tõsiselt seda protseduuri võeti. Arstlik kontroll päädis kardiogrami põhjaliku analüüsiga kardiloogide meeskonna poolt. Kolleegiumi diagnoos oli: "Nash estonets dopushen na 42 km"," kinnitas Riisalo ja lisas, et pühapäeval tuleb uudiseid juba rajalt.

Tiit Riisalo Sotši maratoni tervisetõend Autor: Tiit Riisalo Facebook

Maratoni ametliku kodulehe andmetel saavutas Riisalo üldkokkuvõttes 238. ning 50+ vanuseklassis 23. koha läbides distantsi kolme tunni ja 59 minutiga.

Tunnistus maratoni läbimise kohta Autor: Maratoni koduleht

Pärast Eston Kohveriga juhtunut on Eesti julgeolekuasutused soovitanud riigisaladuse loaga riigiametnikel oma Venemaa reisi otstarbekust tõsiselt kaaluda ja võimalusel seda mitte teha. Tiit Riisalolt ei õnnestunud ERR-il selle kohta kommentaari saada, kuna tema telefon oli esmaspäeval välja lülitatud.