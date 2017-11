Tallinna linnavolikogu uus koosseis kogunes esimesele istungile möödunud neljapäeval, kus valis esimeheks keskerakondlase Mihhail Kõlvarti, üheks aseesimeheks Toivo Tootsen Keskerakonnast ning teiseks Mart Luige Isamaa ja Res Publica Liidust (IRL). Kõlvarti hüvitiseks saab 5288 eurot kuus.

Luige valimine aseesimeheks Keskerakonna häälte toel viis pealinna opositsioonipoliitikud omavahel teravasse sõnasõtta ja IRL-i süüdistati kokkulepetest taganemisest ja Keskerakonnaga liitu asumises.

Luik ütles möönunud nädalal ERR-ile antud usutluses, et Keskerakonnal on rohkem poliitilist kultuuri kui Reformierakonnal saab eales olema. "Peamine kriitikalaviin tuli Reformierakonna poolt. See on arusaadav, sest nemad ei saanud oma tahtmist."