Soome ja Ühendriikide kahepoolne suhe on tugevam kui ei kunagi varem, ütles USA kaitseminister James Mattis esmaspäeval pärast kohtumist Soome presidendi Sauli Niinistöga.

Soome tihe koostöö NATO-ga ja tihenev kahepoolne koostöö USA-ga tugevdavad Soomet. See omakorda suurendab ka Põhja-Euroopa stabiilsust, lausus Mattis.

Kaitseministri sõnul tõdes ta vestluses presidendiga, et Soome ja USA kahepoolne suhe pole kunagi nii tugev olnud kui praegu.

Mattis õnnitles Niinistöt Soome iseseisvumisest 100 aasta möödumise puhul ning ministri sõnul teeb ta seda teades, et Soome iseseisvumise eest on tulnud võidelda. Mattis tunnustas Soomet selle eest, et riik pole jäänud loorberitele lebama.

"Olete näidanud, et suhtute tõsiselt oma iseseisvusesse ja oma vabaduse kaitsesse," lausus minister.

Mattis kiitis Soomet ka hübriidohtude oivakeskuse loomise eest ning tänas Soomet abi eest, mida riik on andnud rahvusvahelises võitluses äärmusrühmitusega ISIS.

"Usun, et teie taktiliselt osavad ja eetiliselt tugevad üksused on toonud julgust ja oskusi lahinguväljale terrorismi vastu," lausus Mattis.

Mattis uurib Põhjala, Balti ministrite kohtumisel abi osutamise viise

USA kaitseministri sõnul kavatseb ta esmaspäeval ja teisipäeval Põhjala ja Balti riikide kaitseministrite kohtumisel ära kuulata nende mured ja uurida viise, kuidas USA saab riike aidata.

"See on võimalus korrata, et seisame koos meie sõprade demokraatiatega, NATO-s ja Euroopas laiemalt, kui mis tahes riik, kaasa arvatud Venemaa, üritab õõnestada reeglitepõhist rahvusvahelist korda," lausus James Mattis teel Helsingisse toimuvale kahepäevasele kohtumisele.

"Suveräänsuse asjus jagame paljusid väärtusi," ütles ta.

Soomes kohtuvad esmaspäeval ja teisipäeval Eesti, Hollandi, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Poola, Rootsi, Saksa, Soome, Suurbritannia ja Taani kaitseminister.