Novembrikuu esimesel päeval teatas Radio Mania, et 2002. aastal käivitunud rokiraadiole pannakse punkt, põhjuseks see, et kanali tegemine ei tasunud end lihtsalt majanduslikult ära ning sageduse omanik Sky grupp otsustas selle tagasi võtta.

Sel nädalal põhjustas Eestis enim kõneainet ID-kaardi sertifikaatide peatamine. See tõi teenindusbüroodesse pikad järjekorrad ja ülekoormuse tõttu jooksid kinni arvutisüsteemid. Pühapäeva õhtuks on oma sertifikaadi jõudnud uuendada ligikaudu 95 000 inimest. "Aktuaalne kaamera. Nädal" analüüsis, kuidas sellise olukorrani jõuti, ning otsestuudios oli teemat kommenteerimas Geenius.ee vastutav väljaandja Henrik Roonemaa.

Offshore-advokaadibüroost Appleby lekkinud dokumentide kohaselt rahastas Venemaa suuruselt teine pank VTB Bank, kelle suhtes USA on kehtestanud sanktsioonid, investeeringut Twitterisse. Energiahiiu Gazprom haruettevõte rahastas offshore-firma kaudu investeerimisfirmat, millele kuulub osalus Facebookis. Mõlemad tehingud on seotud Vene miljardäri Juri Milneriga.

Vene poliitikud püüdsid esmaspäeval Vene ametnikke ja riigifirmasid puudutavaid Paradise Papersi lekkeid alatähtsustada, väites, et kõik lepingud on seaduslikud ega ole poliitiliselt motiveeritud.

