Äriregistri teabesüsteemist selgub, et Riisalu lahkus 6. novembril IRL-i liikmeskonnast. Ta jõudis olla IRL-i liige veidi üle kolme aasta, enne seda kuulus ta 18 aastat Keskerakonda.

IRL-i pressiesindaja ütles ERR-ile, et Riisalu astus parteist välja seoses ettepanekuga asuda Tallinna ettevõtlus – ja innovatsiooni abilinnapea ametisse.

IRLi peasekretäri Priit Sibula sõnul käitus Riisalu korrektselt ja teavitas talle Keskerakonna poolt tehtud abilinnapea ametisse astumise võimalusest.

„Aivari väljaastumine oli eelnevalt läbi räägitud. Arutasime temaga kujunenud olukorda, kahtlemata oli abilinnapeaks saamine talle kaalukas väljakutse,“ ütles Priit Sibul.

Kokkuleppel IRL-ga astub Riisalu välja ka Tartu linnavolikogust ja tema asemel saab vastavalt valimistulemusele IRLi volikogu liikme koha Jaak Nigul. Ühtlasi astub Riisalu tagasi ka IRL juhatusest.

Keskerakonna Tallinna piirkondade nõukogu kogunes esmaspäeval arutama, kes saavad uues linnavalitsuses abilinnapeadeks.

ERR.ee jäädvustas fotodel Riisalu osaluse sel kohtumisel.

Äsjastel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel oli Aivar Riisalu IRL-i linnapea kandidaat Tartus ning ta valiti 824 häälega Tartu volikokku.

Riisalu: olin nõus osalema eelkõige spetsialistina

Riisalu rääkis esmaspäeval ajakirjanikele antud intervjuus, et ettepaneku Tallinna abilinnapea kohale asumiseks tegi talle Keskerakonna esimees Jüri Ratas eelmise nädala teises pooles.

"Ta helistas mulle ja küsis, kas ma oleksin nõus osalema spetsalistina Tallinna linnavalitsuse koosseisus, sest talle oli teada ju minu erakondlik kuuluvus. Ja mina ütlesin, et spetsialistina olen nõus osalema," selgitas Riisalu ja lisas, et on eraettevõtlusega tegelenud 30 aastat.

Põhjendades oma otsust, rääkis Riisalu, et ettevõtluskeskkonna puhul on Eestis ja Tallinnas poliitikutel üksi otsustades tihti raske toime tulla ning ettevõtjana näeb ta probleeme, mida saaks teha paremini nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil.

"See oli motivaator ehk mul endal on kõik paigas. Olen alati öelnud, et mul endal ei ole enam midagi puudu, ma olen enda jaoks selgeks mõelnud, kui palju on palju raha. Järelikult minu vanuses ma saan eelkõige olla teistele tööandja ja ise vaadata suurt pilti ja see on hea väljakutse," rääkis ta.

"Mulle meeldib vaadata suurt pilti, et inimesed, ettevõtjad minu ümber saaksid paremini majandada. See on hästi oluline praegu, sest meil ei ole väga suur majandus ja me oleme tohutult kiiresti igasugustele turbulentsidele alluvad ja meil võib üsna kiiresti näiline edu muutuda kriisiks ehk see on Eesti majanduse eripära," lisas ta.

Vastates küsimusele, kas abilinnapeana saab temast taas ka Keskerakonna liige, ütles Riisalu, et ei ole sellele veel mõelnud.

"Teades Keskerakonna põhikirja, siis ma ei tea isegi, mida nad minuga selles mõttes tulevikus teha saavad, sest ma olen sealt ju ära läinud valitavalt ametikohalt ja see oli omal ajal väga suur kuritegu. /.../ Ma kõigepealt ootaks ära volikogu otsuse, hakkaks tööle. Räägime sellest siis, kui see on teema. Ma ei ole täna sellele isegi mõelnud," vastas Riisalu.

"Ma olen 18 aastat olnud Keskerakonna liige, see on kõigile teada ja selle tõttu selles erakonnas ei ole mulle midagi võõrast. Pigem ma lihtsalt ise ühendasin ennast sellest ühel hetkel lahti ja ma arvan, et aeg annab arutust," lisas ta.

Vaata täispikka intervjuud Aivar Riisaluga: