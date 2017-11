Yle toimetaja: kindlasti on lekkinud materjali seas ka Eesti ettevõtteid

Andmebaas nimega Paradise Papers sisaldab kokku 13,4 miljonit dokumenti, mis on pärit peamiselt kahest juhtivast maksuparadiisidega tegelevast finantsettevõttest. Galáni sõnul on ta uurinud Soome, mitte Eesti ettevõtteid.

"Materjal on niivõrd ulatuslik – 13,5 miljonit dokumenti –, et meil pole lihtsalt võimalik otsida teiste riikide elanikke või ettevõtteid puudutavat informatsiooni. Ma ei mäleta ka, et oleksin [dokumente läbi käies] Eesti ettevõtete otsa komistanud, aga kindlasti neid on seal," tõdes ta.

Samuti ei ole Galán enda sõnul kuulnud sellest, et mõni teine andmebaasi uurinud ajakirjanikest oleks seal Eesti nimedega kokku puutunud.

Küsimusele, kas on põhjust oodata veel suuri paljastusi, olgu siis Soomest või mujalt maailmast, vastas ajakirjanik, et rahvusvaheliselt on juba täna õhtul tulekul informatsiooni suurkorporatsioonide agressiivsest maksude optimeerimisest.

"Jutt käib sellistest gigantidest nagu Facebook, Apple ja Nike. Huvitavaks teeb selle uue informatsiooni see, et me saame uut teavet sellest, kuidas selline agressiivne maksude optimeerimine üles ehitatakse ning kuidas süsteemi muudetakse vastavalt sellele, kuidas muutub seadusandlus," selgitas Galán.

Ta lisas, et nädala sees tuleb veel juurde nii rahvusvahelisi kui ka Soomet puudutavaid uudiseid. Samas märkis Galán, et ükski ajakirjandusväljaanne ei avalda kõiki nimesid, sest see ei ole vastutustundeline ajakirjandus.

Tõsiasi, et kellegi nimi esineb lekkinud dokumentides, ei tähenda, et ta oleks teinud midagi ebaseaduslikku või isegi midagi moraalselt taunitavat. Ajakirjanik tõi välja, et dokumentides on kajastatud muu hulgas isikuid, kes töötavad mõnes rahvusvahelises ettevõttes, mis kasutab näiteks Jersey saare kaudu makstavate boonuste süsteemi.

"Oleks ebaõiglane, kui keegi avaldaks lihtsalt nimekirja dokumentides esinevatest nimedes justkui musta nimekirjana. Kõiki juhtumeid tuleb uurida. Just seetõttu on anonüümne allikas andnud selle materjali ajakirjanikele, et nad seda uuriksid. Me tegeleme uuriva ajakirjandusega, leiame lood, asetame konteksti ning otsime avalikest allikatest lisainfot," lausus Galán, kelle sõnul peaksid lõppkokkuvõttes sündima ühiskondliku tähendusega lood.

Ta märkis, et need lekked on alati jäämäe tipp ja on olulised seetõttu, et maksuparadiiside tegevus on kaetud ülima saladuslooriga, mis on osa nende ärimudelist.

"Kuid iga leke on vaid väike tükike sellest suurest puslest, mida maksuparadiiside majandusmudel endast kujutab," tõdes Galán. "Appleby taolisi maksuparadiise on sadu üle maailma".