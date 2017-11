Bundeswehri raport: läänelik maailmakord võib laguneda juba 2040. aastaks

102-leheküljeline dokument "Strateegiline perspektiiv 2040" ("Strategischen Vorausschau 2040") sai valmis käesoleva aasta veebruari lõpus ning seda on senini avalikkuse eest varjul hoitud, vahendas Politico laupäeval avaldatud Spiegeli ülevaadet.

Dokumendis tuuakse välja kokku kuus stsenaariumi, kuidas ühiskondlikud muutused ja rahvusvahelised konfliktid võivad lähikümnenditel areneda ja Saksamaa julgeolekut mõjutada.

Kõige mustemaks stsenaariumiks on olukord, kus Euroopa Liit laguneb ning Saksamaa on sunnitud võtma kaitsepositsiooni. Sellises olukorras laguneb pärast aastakümneid kestnud ebastabiilsust ka senine rahvusvaheline õiguskord, väärtushinnangud ning globaliseerumine peatub.

"Euroopa Liidu laienemisest on suures osas loobutud, ka teised riigid on kogukonnast lahkunud, Euroopa on kaotanud oma globaalse konkurentsivõime. Üha korratum, aeg-ajalt kaootiline ja konfliktiderohke maailm on dramaatiliselt muutnud nii Saksamaa kui ka Euroopa julgeolekut," prognoositakse raportis.

Teine tähelepanuväärne stsenaarium on nn Lääs vs Ida stsenaarium, mille korral osa Ida-Euroopas asuvaid EL-i liikmesriike külmutab edasise eurointegratsiooni, kuid samal ajal teised riigid jälle liituvad EL-iga.

"Multipolaarse konkurentsi" stsenaarium toob kaasa aga selle, et äärmuslus kasvab ning hulk Euroopa Liidu partnereid võtab omaks Venemaale sarnase poliitilise mudeli.

Samas ei võta raport lõplikku seisukohta erinevate stsenaariumide vahel ning peab neid kõiki võrdselt võimalikeks.