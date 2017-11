"Balti turud eraldi võttes on üsna väiksed ja nii käsitlevad välisinvestorid meid tihti ühtse majandusruumina, kuigi siinsed regulatsioonid võivad üsna erinevad olla," ütles pressiteate vahendusel rahandusminister Toomas Tõniste Balti kapitalituru edendamise koostööleppe allkirjastamisel.

"Kohaliku kapitalituru edendamine on meie kõigi huvides ja selleks ei piisa üksikutest kohalikest meetmetest, vaid vaja on koordineeritud tegevust. Baltikumi turu harmoniseerimine võimaldaks välisinvestoritel siin lihtsamalt äri ajada ja suurendaks nende huvi siinse turu vastu," lisas Tõniste.

Näiteks on nii Eesti, Läti kui Leedu täna tegelemas pandivõlakirjade regulatsiooniga. "See on kindlasti mõttekoht, kuidas ühtlustada kõigi kolme riigi seadusandlusi, et need toetaks tulevikus pandivõlakirjadega turule tulemist," rääkis minister.

Seejuures on Balti riikides aktuaalne ka ühisrahastuse regulatsioon. "Ideaalis võiks me jõuda sinnamaani, kus ühes riigis tunnustatud ühisrahastuse platvormi pakkuja saaks teenust osutada ka teistes Balti riikides, ilma et peaks selleks eraldi nõudeid täitma," märkis Tõniste.

Baltimaade rahandusministeeriumite koostööleppe allkirjastamise juures viibisid lisaks ministritele ka Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (ERBD) poliitika ja partnerlussuhete asepresident Pierre Heilbronn.

"See lepe sobitub hästi meie kapitaliturgude liidu algatusega, mida me oleme edendanud juba mitu aastat. Eesmärk on mitmekesistada Euroopa majanduse rahastamise allikaid, et mitte toetuda nii palju pankadele, vaid arendada ka kapitaliturgusid," kommenteeris Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.

Koostöökokkuleppe idee elluviimisele aitasid kaasa EBRD ja Euroopa Komisjoni ellukutsutud toetusmeetme projekt SRSS, milles osalevad kõik Balti riigid ja mille abil edendatakse ka Balti kapitaliturgude arengut. 2018. aastal valmib SRSS toetusel ja EBRD kaasabil Balti kapitaliturgude analüüs, mille abil on võimalik kujundada Balti riikide kapitaliturgude pikaajaline strateegia.