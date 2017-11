Erakonna esimees Jüri Ratas ütles Keskerakonna teatel, et uus linnavalitsus moodustatakse võimekatest inimestest, kel on hea tasakaal kogemustest ja uutest ideedest.

"Need inimesed töötavad pühendunult iga päev, et Tallinna elukeskkond areneks ning paraneks kõigi tallinlaste elu igas linnaosas," lisas Ratas.

Linnavalitsuses jätkavad Eha Võrk ja Kalle Klandorf, kel on kahe peale kokku 16 aastat Tallinna abilinnapeastaaži. "Mõlemad on kogu selle aja juhtinud oma valdkondi hästi ja asjatundlikult," sõnas Ratas.

Vadim Belobrovtsevi ja Tõnis Mölderi kohta tõi Ratas välja, et neil on seniste linnaosavanematena rohkelt kogemusi andmaks linnajuhtimisse enam piirkondlikku vaadet.

Samuti on linnaosavanema juhi kogemus Andrei Novikovil, kes on praegu Riigikogu liige. "Usun, et vahepealsed aastad Riigikogus on andnud avara vaate ja palju häid mõtteid, mida linnavalitsuses realiseerida," rääkis Ratas.

Aivar Riisalu kohta ütles Ratas, et tema töötamine Tallinna linnasüsteemis jääb küll aastate taha, kuid eduka ettevõtja, poliitiku, kaitseliitlase, aga ka muusikuna toob ta kindlasti linnajuhtimisse teadmisi teistelt elualadelt ning värsket vaadet.

"Keskerakonna tugevus on alati olnud meie erakonna võime ühendada erinevaid inimesi ning pakkuda ideid, mis elu Eestis edasi viivad. Teeme tegusid ja viime ellu algatusi, mis toovad kasu kõigile ühiskonna liikmetele. Selles samas vaimus läheme ka oma meeskonnaga edasi pealinnas ja Eestis tervikuna," rääkis Ratas.

Linnapeaks saab senine tegevlinnapea Taavi Aas.