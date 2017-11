Lang ütles pühapäeval saates "Aktuaalne kaamera. Nädal", et kirjutas valitsusele taotluse saada RKAS-i bilansis olev, kuid varem vabaõhumuuseumile kuulunud Liberty suvemõis muuseumile tagasi.

"Vahepeal on küll Riigi Kinnisavara arvanud, et need hooned tuleks kindlasti ära müüa, et saada riigile raha. Aga tegelikkuses oleks meil neid tagasi vaja. Ja praegu on minul peaministrilt vastus, et ta pooldab minu esitatud taotlust," väitis Lang telesaates.

ERR-ile teadaolevalt sai peaminister Jüri Ratas küll Merike Langilt suvel kirja, kuid oma vastuses ei andnud ta lubadust hooned muuseumile tagastada. Peaminister tänas oma vastuses küll muuseumijuhti olulise teema tõstatamise eest, kuid suunas teema edasi riigihalduse ministrile, et see osapooltega läbi räägiks ja tutvustaks võimalikke lahendusi valitsuskabinetile. Kabinet aga seda teemat siiani arutanud pole.

Varem vabaõhumuuseumile kuulunud, kuid RKAS-i kasutusse läinud Liberty suvemõisa saatus kerkis päevakorda, kui president loobus mõttest rajada sinna presidendi residents. Praegu seisab kompleks endiselt tühjana ja krunt on võsastunud. Vabaõhumuuseum sooviks mõisa tagasi, et leevendada nii oma ruumipuudust.